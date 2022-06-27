«دبليو سولار» تستثمر في الطاقة المتجددة بليبيا

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة «دبليو سولار» للاستثمار، إحدى شركات ألفا ظبي القابضة، مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للكهرباء في ليبيا (GECOL) لتطوير شراكة استراتيجية في قطاع الطاقة المتجددة بليبيا.

بموجب مذكرة التفاهم، تستثمر «دبليو سولار» في قطاع الطاقة الخضراء بليبيا، من خلال بناء محطات توليد الطاقة الكهروضوئية الشمسية وبيع صافي الطاقة المقدمة من المحطات إلى الحكومة الليبية. وتعتبر مذكرة التفاهم هذه خطوة تعاون تجارية مهمة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة الخضراء.

وقال وئام العبدلي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الليبية: «أظهرت الحكومة الليبية نية جادة لزيادة الطاقة المتجددة، في وقت نبدأ فيه بإطلاق العنان للاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، فإن وجود شريك مثل «دبليو سولار» سيساعد بالتأكيد في تسريع جدول أعمال الطاقة الخضراء الوطنية.