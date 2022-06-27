إدراج «إنفيكتوس للاستثمار» في «سوق أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج شركة «إنفيكتوس للاستثمار بي إل سي» - شركة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي - للتداول في السوق الثاني. وقال السوق، في بيان، إن إدراج الشركة سيكون اعتباراً من الأربعاء الموافق 29 يونيو الحالي ضمن منصة السوق الثاني للشركات المساهمة الخاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وحسب نشرة إدراج الشركة، يبلغ رأسمالها المدفوع 280 مليون درهم، وهو موزع على عدد 1.12 مليار سهم بقيمة اسمية 0.25 درهم، وجميع الأسهم لها نفس الحقوق. و«إنفيكتوس للاستثمار» مملوكة لثلاثة مساهمين، من بينهم إنفيكتوس القابضة المحدودة، وآي إتش سي فوود القابضة، والعطاء للاستثمارات. وتملك «إنفيكتوس للاستثمار» نحو 100% من أسهم شركة «إنفيكتس تريدنج»، المؤسسة في المنطقة الحرة في جبل علي، والتي تركز في أعمالها بشكل أساسي على السلع الزراعية والمواد الخاصة والمدخلات لمصنعي الأغذية والمشروبات والسلع النهائية.