الثلاثاء 28 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
النفط يواصل ارتفاعه قبل مباحثات مجموعة السبع
اقتراب حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي يرفع أسعار النفط
27 يونيو 2022 09:50

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لأي تحركات ضد صادرات النفط والغاز الروسية قد يتم اتخاذها خلال اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع في ألمانيا.

وفي الوقت الحالي طغت مخاوف الإمدادات على المخاوف المتزايدة بشأن احتمال حدوث ركود عالمي بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المتشائمة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو0.2 في المئة إلى 113.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0342 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 2.8 في المئة يوم الجمعة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 107.73 دولار للبرميل مرتفعا 11 سنتًا أو 0.1 في المئة بعد ارتفاعه 3.2 في المئة في الجلسة السابقة.

وسجلت تعاقدات الخامين ثاني انخفاض أسبوعي لها الأسبوع الماضي.

 

المصدر: وكالات
النفط
مجموعة السبع
أسعار النفط
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
علم الإمارات
الإمارات
الإمارات تستضيف اجتماعا لمنظمة الصحة العالمية بشأن استئصال شلل الأطفال
اليوم 17:43
بعثة الحج الرسمية
الإمارات
بعثة الحج الرسمية تغادر إلى الأراضي المقدسة
اليوم 17:35
العصابة تهاجم المعرض
دنيا
عصابة مسلحة تهاجم أحد أكبر معارض الفن في العالم
اليوم 17:25
صورة جماعية
الإمارات
«نادي دبي للصحافة» يبدأ الترويج إقليمياً لـ «جائزة الإعلام العربي» من القاهرة
اليوم 17:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©