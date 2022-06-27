النفط يواصل ارتفاعه قبل مباحثات مجموعة السبع

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لأي تحركات ضد صادرات النفط والغاز الروسية قد يتم اتخاذها خلال اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع في ألمانيا. وفي الوقت الحالي طغت مخاوف الإمدادات على المخاوف المتزايدة بشأن احتمال حدوث ركود عالمي بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المتشائمة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو0.2 في المئة إلى 113.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0342 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 2.8 في المئة يوم الجمعة. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 107.73 دولار للبرميل مرتفعا 11 سنتًا أو 0.1 في المئة بعد ارتفاعه 3.2 في المئة في الجلسة السابقة. وسجلت تعاقدات الخامين ثاني انخفاض أسبوعي لها الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات