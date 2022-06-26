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الاقتصادي
«ديوا» تدعو المتعاملين لاتباع معايير السلامة قبل السفر
«ديوا» تدعو المتعاملين لاتباع معايير السلامة قبل السفر
26 يونيو 2022 14:07

دبي (الاتحاد)

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، اليوم متعامليها وأفراد المجتمع إلى التأكد من معايير الأمن والسلامة في منازلهم قبل السفر أو مغادرة المنزل لفترات طويلة، وخاصة مع اقتراب موسم الإجازات السنوية. 

وتتضمن النصائح والإرشادات التي يمكن للمتعاملين تطبيقها: التأكد من إطفاء الأضواء، وفصل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من القابس الجداري، واستخدام مؤقت زمني للأضواء الكاشفة في الحديقة وعلى أسوار المنزل، وإغلاق محابس المياه، والاستعانة بفني متخصص لفحص توصيلات المياه والتأكد من عدم وجود أية تسربات لتجنب الهدر وضمان سلامة الممتلكات والحفاظ على الموارد الطبيعية.يشار إلى أن الهيئة تضع مسألة الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد ضمن أهم أولوياتها، وتنظم مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج والأنشطة التوعوية على مدار العام لتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة مستدام.

هيئة كهرباء ومياه دبي
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