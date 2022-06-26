«تداول» تطلق العقود المستقبلية للأسهم المفردة 4 يوليو

الرياض (الاتحاد)

أعلنت «تداول السعودية» اليوم عن نيتها إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة، لتكون ثاني منتج مشتقات مالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية.

واعتباراً من 4 يوليو 2022, ستكون العقود الجديدة متاحة للتداول، بما يمكّن المستثمرين المحليين والأجانب من التحوط وإدارة المخاطر بشكل فعال بالإضافة إلى تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق.وبهذه المناسبة، قال محمد الرميح، المدير التنفيذي لـ «تداول السعودية»: «يسرّنا إطلاق منتج المشتقات المالية الثاني في «تداول السعودية»، في خطوة أخرى تؤكد التزامنا بتوفير منتجات وخدمات متطورة ومبتكرة للمستثمرين المحليين والدوليين. كما يدعم إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة ازدهار السوق المالية السعودية من خلال تنويع المنتجات المتوفرة وتعزيزها بأدوات تحوط فعالة لإدارة المخاطر والحد من الخسائر عند أي ظروف اقتصادية معاكسة».

ويمكن لجميع المستثمرين تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة عن طريق أعضاء المشتقات المسجلين، والتي تشمل أصولها الأساسية 10 شركات، وهي: مصرف الراجحي، أرامكو السعودية، البنك الأهلي السعودي، مصرف الإنماء، سابك، اس تي سي، كيان السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، المراعي، ومعادن. وقد تم اختيار الشركات بناءً على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على نزاهة السوق، وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر.