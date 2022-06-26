الإثنين 27 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
"الاتحاد للطيران" تستأنف رحلاتها المباشرة بين أبوظبي وبكين
"الاتحاد للطيران" تستأنف رحلاتها المباشرة بين أبوظبي وبكين
26 يونيو 2022 13:26

 تستأنف الاتحاد للطيران رحلاتها المباشرة بين أبوظبي وبكين ابتداء من 29 يونيو الجاري، وهي أول رحلة جوية تجارية دولية تعود إلى بكين، بناء على التوجيهات الأخيرة للحكومة الصينية.

وأوضحت الاتحاد للطيران، في بيان اليوم، أن استئناف الرحلات المباشرة بين العاصمتين يعتبر إنجازاً جديداً للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ودولة الإمارات.

وستشغّل "الاتحاد للطيران" رحلة أسبوعية على متن طائرة بوينغ 787 دريملاينر، وهي إحدى الطائرات الأقل استهلاكاً للوقود في العالم.

وأكد مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية في الاتحاد للطيران أهمية استئناف الرحلات التجارية بين أبوظبي وبكين، بعد استئناف عمليات الناقلة إلى شانغهاي، منوها أن عودة الرحلات الجوية بين العاصمتين ستعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ودولة الإمارات.

المصدر: وام
الإمارات
الاتحاد للطيران
أبوظبي
بكين
الصين
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
من أوكرانيا
عربي ودولي
10 قتلى و40 جريحاً بضربة روسية على مركز تسوّق بأوكرانيا
اليوم 23:50
رادوكانو تنتصر في الظهور الأول بالملعب الرئيس
الرياضي
رادوكانو تنتصر في الظهور الأول بالملعب الرئيس
اليوم 23:45
أرشيفية
دنيا
«تسليم أهالي» يخرج من موسم الأضحى السينمائي
اليوم 23:42
وستهام يضم أريولا
الرياضي
وستهام يضم أريولا
اليوم 23:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©