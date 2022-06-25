فنادق الإمارات  تسجل نمواً بالطلب خلال الصيف

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد عاملون في فنادق بالإمارات، أن قطاع السياحة والضيافة بالدولة يسجل وتيرة تعافٍ متسارعة ويحقق نمواً في الطلب من خلال تحقيق معدلات إشغال مرتفعة، وتسجيل نمو ملحوظ في الإيرادات، متوقعين مواصلة تحقيق أداء إيجابي في الفترة الصيفية، لا سيما في شهري يوليو وأغسطس، بالتزامن مع إطلاق عروض جاذبة واستقطاب أسواق محلية وخليجية وأوروبية.

وتتزامن إجازة عيد الأضحى مع بدء موسم الصيف، ما ينبئ بنشاط سياحي داخلي في الإمارات، في وقت تشهد فيه فترة الصيف ارتفاعاً كبيراً في الطلب على السفر إلى وجهات مختلفة مع تدفق حجوزات الطيران ليؤكد عاملون أن الحركة على السفر للصيف المقبل ستكون الأفضل مقارنة بمثيلتها في الصيف الماضي.

وبحسب نتائج أداء القطاع السياحي والمنشآت الفندقية في الدولة خلال عام 2021، استقطبت المنشآت الفندقية في الدولة 19 مليون نزيل فندقي بنمو يزيد على 29% مقارنة بأعداد النزلاء لعام 2020، واستحوذت السياحة الداخلية على 58% من إجمالي عدد النزلاء مقابل 42% للنزلاء من خارج الدولة. وحققت المنشآت الفندقية في عام 2021 عوائد بقيمة 28 مليار درهم بنمو 70% مقارنة بعام 2020.

وقال غاي هاتشينسون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق: «مع حلول موسم الصيف، يسجّل قطاع الضيافة في الإمارات وتيرة تعافٍ متسارعة، واليوم يشهد القطاع ازدهاراً أكثر من أي وقت مضى». وأضاف «شهدنا نمواً ملحوظاً في إيرادات الغرف المتوافرة في فنادقنا في الإمارات منذ نهاية العام الماضي، وكان الربع الأول من العام الجاري إيجابياً للغاية، مع تزايد عدد الأسواق الدولية الرئيسية التي أعادت فتح حدودها وتخفيف القيود».

وقال «من جهتنا، نواصل مسيرتنا نحو التعافي مع أداء إيجابي في كافة الفنادق، وتوقعات متفائلة للغاية لمستقبل القطاع في الإمارات والمنطقة ككل».

وأشار هاتشينسون إلى أن الطلب سيكون بشكل رئيسي من السوق المحلي والخليجي، على رأسه السوق السعودي، إضافة إلى الأسواق الأوروبية الرئيسية.

وأضاف: «نطلق عروض الصيف ضمن جميع فنادقنا في الدولة، والتي تشمل حسومات 20% على الإقامة عند الحجز من خلال موقع روتانا الإلكتروني والتي تستمر لغاية 31 أغسطس 2022؛ وذلك مع حرصنا على تقديم الضيافة الإماراتية الأصيلة».

وبين أن «تنوع الخدمات الفندقية التي نقدمها في جميع أنحاء الإمارات والتي تضم غرفاً وأجنحةً وفيللاً، إلى جانب مرافق الترفيه والاستجمام وبرك السباحة والشواطئ الخاصة، تساهم في جذب المزيد من السياح إلى مختلف إمارات الدولة».

وفي السياق نفسه، قال محمد محمود مدير عام فندق إنتركونتينيتال رأس الخيمة: «سيستمر الطلب في الصيف من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، منها الدول الناطقة بالألمانية والمملكة المتحدة وروسيا ورابطة الدول المستقلة». وتوقع محمود أن تتحسن نسبة الإشغال في صيف 2022 بشكل كبير مقارنة بعام 2021، وستكون المساهمة الرئيسية من السوق المحلي الإماراتي.

وتوقعت منى عوني مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق «أكور دبي»، أن تسجل فترة الصيف، خلال شهري يوليو وأغسطس، نمواً في الطلب والإشغال الفندقي مقارنة بصيف العام الماضي، حيث إن القطاع يسجل تعافياً متسارعاً.

وأضافت: «نتوقع نشاطاً من السياحة الداخلية والخليجية ودول أوروبية رئيسية».

وأشارت عوني إلى أنه من المتوقع تسجيل أداء إيجابي خلال شهر يوليو، لا سيما أن عيد الأضحى يتزامن في هذا الشهر مع إطلاق عروض خاصة للعيد.