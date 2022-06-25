«الطاقة والبنية التحتية»: تحويل 19 خدمة إلى «الطابع الاستباقي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية تحويل 19 خدمة إلى نظام الطابع الاستباقي الذي يعتمد على التنبؤ باحتياجات المتعامل وتوقعها قبل أن يطلبها، وذلك من خلال قاعدة من البيانات والمعلومات التي توفرها الوزارة عن التطلعات المحتملة للمتعاملين. وتشمل قائمة الخدمات الاستباقية: التسلم الابتدائي للمساكن الفردية وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر لخدمات الإسكان، وفتح ملف تنفيذ مساعدة سكنية، وتمديد شهادة تسجيل مؤقت لسفينة تجارية وطنية، وتجديد إعادة إصدار ترخيص ملاحي لسفينة تجارية وطنية وأجنبية، وطلب تجديد ترخيص قارب نزهة وطنية وأجنبية، وتجديد بطاقة مندوب بحري، وطلب تجديد الشهادة الأهلية والإقرار، وتجديد إقرار اعتراف بشهادة أهلية لبحار يعمل على السفن الإماراتية، وتجديد سجل البحار، إلى جانب طلب تجديد تراخيص مزاولة المهنة للبحارة «بطاقة البحار»، وإصدار تمديد شهادة الإعفاء لسفينة تجارية وطنية، وطلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر لإلغاء ترخيص قارب نزهة أجنبية.

وأكدت ليلى البلوشي مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة تبذل جهوداً لافتة في عملية تطوير خدماتها، عبر ابتكار جيل جديد من الخدمات الاستباقية للمتعاملين «قبل الطلب»، ما يحقق سعادتهم وجودة دورة إنجاز معاملاتهم وريادة الدولة عالمياً في مجال الخدمات الحكومية.

وأشارت البلوشي إلى حرص وزارة الطاقة والبنية التحتية على رصد مدى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة سواء مع المتعاملين أو الشركاء.