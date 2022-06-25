الأحد 26 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
الطاير يبحث تعزيز التعاون مع أذربيجان
الطاير يبحث تعزيز التعاون مع أذربيجان
25 يونيو 2022 16:41

دبي (الاتحاد)
استعرض معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة شركة اينوك وشركة دراجون اويل، مع معالي ميكاييل جباروف، وزير الاقتصاد والاستثمار الأذربيجاني، العلاقات الثنائية في قطاعي الطاقة في البلدين الصديقين، وفرص التعاون المشترك في المستقبل.
كما تم خلال اللقاء الذي جرى في دبي مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة الاستثمار في مشاريع التنقيب عن النفط، والإنتاج في أذربيجان، وتسويق النفط من خلال شركة النفط الحكومية الأذربيجانية «سوكار».
واستعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطاقة، بما في ذلك الأنشطة المتجددة والنفط والغاز، والفرص الاستثمارية طويلة الأجل.
واتفق الجانبان على قيام فرق متخصصة لاستكشاف الفرص والخيارات التي تعود بالنفع عليهما، خاصة وأن أذربيجان تحرص على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة.
حضر اللقاء سيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، وعلي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، وحسين لوتاه، والسيد قصي الشارد عضوي مجلس إدارة إينوك، والوفد المرافق للوزير الضيف، والمسؤولون في شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار.

هيئة كهرباء ومياه دبي
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يوقع أول قانون أميركي لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود
اليوم 11:02
ديوكوفيتش ورادوكانو وموراي نجوم «انطلاقة ويمبلدون»
الرياضي
ديوكوفيتش ورادوكانو وموراي نجوم «انطلاقة ويمبلدون»
اليوم 11:00
فاكهة تساهم في تقليل مخاطر السمنة والسكري
دنيا
فاكهة تساهم في تقليل مخاطر السمنة والسكري
اليوم 10:54
روبوتات شبيهة بالأسماك لجمع دقائق البلاستيك في المحيطات
دنيا
روبوتات شبيهة بالأسماك لجمع دقائق البلاستيك في المحيطات
اليوم 10:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©