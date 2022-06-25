الهند تضاعف طاقة فحم الكوك لتقليص الواردات

نيودلهي (د ب أ)

تعتزم الهند تكثيف منشآت الغسيل لفحم الكوك الخام، وهو أحد المدخلات الرئيسية لصناعة الصلب، لتقليص اعتمادها على واردات السلع.وتعتزم شركة «كول إنديا ليميتيد» الحكومية بناء تسع غسالات، بطاقة 30 مليون طن سنوياً، بحسب وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للهند سنوياً 23 مليون طن. وتم بالفعل بيع عشر كتل من فحم الكوك، بطاقة تصل ذروتها إلى 5ر22 مليون طن، في المزاد العلني للقطاع الخاص في العامين الماضيين، ومن المتوقع أن يبدأ معظم الإنتاج في عام 2025.

وتشكل هذه الخطط جزءاً من هدف الهند لزيادة إنتاج فحم الكوك ثلاثة أضعاف، بحلول عام 2030، لمواكبة زيادة الطلب.