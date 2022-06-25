مركز بحوث «كهرباء دبي» يستقبل 16 وفداً عالمياً

دبي (الاتحاد)

استقبل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، خلال الربع الأول من العام الجاري، 16 وفداً عالمياً رفيع المستوى للاطلاع على جهود المركز في الطاقة والمياه والهيدروجين الأخضر والشبكة الذكية وتقنيات الفضاء وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

ورحب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بزيارة الوفود الرسمية لمركز البحوث والتطوير، مؤكداً حرص الهيئة على تبادل الخبرات في مجال البحوث والتطوير مع الوزارات والمؤسسات من مختلف دول العالم في قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه والاستدامة البيئية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ولفت معالي الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تهدف من خلال مركز البحوث إلى تطوير التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لتوفير خدمات عالمية المستوى تعزز جودة الحياة في دبي، إضافة إلى تطوير قطاع البحوث والتطوير في دولة الإمارات ورفده بالكفاءات الوطنية المؤهلة ودعم المجتمع العلمي في دولة الإمارات والعالم من خلال نشر المعارف وتطوير مواهب الباحثين الإماراتيين وقدراتهم، فضلاً عن تعزيز المكانة المتميزة للهيئة في صدارة المؤسسات الخدماتية العالمية، مشيراً إلى أن المركز يدعم من خلال مشاريعه الرائدة وشراكاته النوعية والابتكارات التي يطورها رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.