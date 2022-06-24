أسواق الإمارات تستقبل 1.5 مليون هاتف متحرك

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ إجمالي شحنات الهواتف المتحركة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي 1.5 مليون جهاز تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار درهم (494.6 مليون دولار)، بحسب مؤسسة البيانات العالمية «أي دي سي» المتخصصة في بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأفادت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، بأن شحنات الهواتف الذكية من المصنعين العالميين إلى وكلائهم وموزعيهم المعتمدين داخل الإمارات بلغت 1.360 مليون هاتف ذكي تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار درهم (492.3 مليون دولار)، مقابل 139.5 مليون جهاز تقليدي تقدر قيمتها بنحو 8.70 مليون درهم (2.37 مليون دولار).

وأشارت البيانات التي رصدتها المؤسسة في سوق الهواتف المتحركة استمرار طغيان الهواتف الذكية على الهواتف التقليدية في السوق المحلية، حيث استحوذ النوع الأول على أكثر من 99.55% من إجمالي قيمة أجهزة الهواتف المشحونة إلى الدولة مقابل نحو 0.45% للهواتف التقليدية.

وبالنسبة لعدد الوحدات استحوذت الهواتف الذكية على ما نسبته 90.7% من إجمالي عدد الوحدات التي استقبلها السوق المحلية مقابل 9.3% للهواتف التقليدية، فيما بلغ متوسط سعر الجهاز من النوع الأول 1.328 درهم (362 دولار)، فيما بلغ متوسط سعر الجهاز من النوع الثاني 62.39 درهم (17 دولاراً). وقال رمضان يافوز، كبير مديري الأبحاث -أجهزة الهواتف المتحركة في «أي دي سي» لـ«الاتحاد»: إن الإمارات استحوذت على ربع شحنات الهواتف إلى دول الخليج وهي الأسواق التي استقبلت مجتمعة 6.1 مليون جهاز.

ولفت إلى أن السوق شهد ارتفاعاً استثنائياً خلال الربع الأول من عام 2021 نتيجة الطلب المكبوت عندما كان السوق في مرحلة التعافي من كوفيد، وهو الأمر الذي أدى إلى هدوء الطلب مطلع العام 2022.

وخليجياً أظهرت البيانات الصادرة حديث من أي دي سي أن شحنات الهواتف المحمولة إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي انخفضت بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2022 لتصل إلى إجمالي 6.10 مليون وحدة.

وارتفعت شحنات الهواتف الذكية بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 5.47 مليون وحدة، بينما انخفضت شحنات الهواتف العادية بنسبة 9.8% خلال نفس الفترة إلى 0.63 مليون وحدة. وبلغ حجم سوق الهواتف الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي 2.09 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2021، بانخفاض قدره 4.5% على أساس ربع سنوي.