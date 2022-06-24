السبت 25 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
«عصف ذهني» لتصميم استراتيجية الثروة المعدنية بالإمارات
«عصف ذهني» لتصميم استراتيجية الثروة المعدنية بالإمارات
24 يونيو 2022 16:21

الفجيرة (الاتحاد)

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية جلسة عصف ذهني لتصميم استراتيجية الثروة المعدنية في دولة الإمارات،  بحضور المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة، وبمشاركة واسعة  لممثلين عن الشركات والمنشآت التعدينية العاملة تحت مظلة الفجيرة للموارد الطبيعية في إمارة الفجيرة. ويأتي تنظيم جلسة العصف الذهني ضمن سلسلة الجلسات والورش التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والشركات التعدينية العاملة في مختلف إمارات الدولة، بهدف إشراكهم في تصميم الاستراتيجية ووضع المبادرات والأهداف، وصولاً إلى تحقيق استدامة القطاع  والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ومن جهته، أكد خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة بأن الوزارة تهدف من خلال وضع الاستراتيجية إلى تقييم الوضع الحالي للصناعات التعدينية التحويلية وتحليل نقاط القوة والضعف، والتحديات والفرص، بالإضافة إلى تحديد التوجهات المستقبلية بالمواءمة مع التوجهات الإقليمية والعالمية، بما يدعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات ومواكبتها، والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
ومن جانبه، أشار المهندس علي قاسم مدير عام الفجيرة للموارد الطبيعية إلى أهمية تنظيم العصف الذهني بحضور  30 مُمثلاً من المنشآت والشركات التعدينية في الإمارة، باعتباره منصة هامة لتبادل وجهات النظر، وطرح الاتجاهات الحالية والمستقبلية وبحث الحلول الاستباقية التي سوف ترتقي باستراتيجية القطاع التعديني، وستكون رافداً لتطوير القطاع بالتعاون مع الشركاء. 
وأضاف علي قاسم بأن الصناعات التعدينية تشكل حجر أساس للاستثمارات والمشاريع المستقبلية في قطاع الثروة المعدنية، مؤكداً الاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسة لاستشراف مستقبل هذا القطاع وأهمية التعاون والعمل المشترك لتحقيق تقدّم تنموي ملموس. 

الثروة المعدنية
وزارة الطاقة والبنية التحتية
آخر الأخبار
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
الإمارات
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
اليوم 02:01
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
الإمارات
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
اليوم 02:01
حمدان بن زايد يتحدث إلى كوادر وموظفي شركة دولفين للطاقة (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات رسخت مكانتها العالمية في قطاع الطاقة
اليوم 02:01
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
عربي ودولي
زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز قوة الردع
اليوم 02:01
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
الإمارات
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©