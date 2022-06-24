«عصف ذهني» لتصميم استراتيجية الثروة المعدنية بالإمارات

الفجيرة (الاتحاد)

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية جلسة عصف ذهني لتصميم استراتيجية الثروة المعدنية في دولة الإمارات، بحضور المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة، وبمشاركة واسعة لممثلين عن الشركات والمنشآت التعدينية العاملة تحت مظلة الفجيرة للموارد الطبيعية في إمارة الفجيرة. ويأتي تنظيم جلسة العصف الذهني ضمن سلسلة الجلسات والورش التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والشركات التعدينية العاملة في مختلف إمارات الدولة، بهدف إشراكهم في تصميم الاستراتيجية ووضع المبادرات والأهداف، وصولاً إلى تحقيق استدامة القطاع والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ومن جهته، أكد خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة بأن الوزارة تهدف من خلال وضع الاستراتيجية إلى تقييم الوضع الحالي للصناعات التعدينية التحويلية وتحليل نقاط القوة والضعف، والتحديات والفرص، بالإضافة إلى تحديد التوجهات المستقبلية بالمواءمة مع التوجهات الإقليمية والعالمية، بما يدعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات ومواكبتها، والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

ومن جانبه، أشار المهندس علي قاسم مدير عام الفجيرة للموارد الطبيعية إلى أهمية تنظيم العصف الذهني بحضور 30 مُمثلاً من المنشآت والشركات التعدينية في الإمارة، باعتباره منصة هامة لتبادل وجهات النظر، وطرح الاتجاهات الحالية والمستقبلية وبحث الحلول الاستباقية التي سوف ترتقي باستراتيجية القطاع التعديني، وستكون رافداً لتطوير القطاع بالتعاون مع الشركاء.

وأضاف علي قاسم بأن الصناعات التعدينية تشكل حجر أساس للاستثمارات والمشاريع المستقبلية في قطاع الثروة المعدنية، مؤكداً الاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسة لاستشراف مستقبل هذا القطاع وأهمية التعاون والعمل المشترك لتحقيق تقدّم تنموي ملموس.