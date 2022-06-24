8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 8 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2031 مبايعة بقيمة 5.15 مليار درهم منها 274 مبايعة للأراضي بقيمة 1.15 مليار درهم و1757 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 126 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة .

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 154 مبايعة بقيمة 333 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 130 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 80 مليون درهم بمنطقة ند حصة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 223 مبايعة بقيمة 632 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 173 مبايعة بقيمة 527 مليون درهم وثالثة في الجداف بتسجيلها 151 مبايعة بقيمة 120 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.73 مليار درهم منها 81 رهن أراض بقيمة 1.14 مليار درهم و 435 رهن فلل وشقق بقيمة 1.59 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 702 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الثالثة بقيمة 352 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 77 هبة بقيمة 151.38 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 31 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 12 مليون درهم.