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النفط يتجه إلى الانخفاض للأسبوع الثاني
منصات نفط يتجه في خليج المكسيك
24 يونيو 2022 16:09

 
لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد للبرميل اليوم الجمعة مدعومة بشح المعروض، على الرغم من أن الخام يتجه إلى انخفاض للأسبوع الثاني وسط مخاوف من أن زيادة أسعار الفائدة قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قال أمس الخميس، إن تركيز المجلس على كبح التضخم «غير مشروط»، مما عزز المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة التي أثرت على الأسواق المالية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 111.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.52 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.29 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 105.56 دولار للبرميل. ويتجه خاما القياس إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني. واقترب النفط هذا العام من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارا للبرميل، الذي سجله في عام 2008، إذ أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تفاقم نقص الإمدادات في الوقت الذي تعافى فيه الطلب من جائحة كوفيد-19. وتلقى النفط الخام الدعم من التوقف شبه الكامل للإنتاج في ليبيا العضو بأوبك بسبب اضطرابات. وقال وزير النفط الليبي محمد عون أمس الخميس إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط حجب عنه بيانات الإنتاج، مما أثار الشكوك بشأن الأرقام التي أصدرها الأسبوع الماضي. وقال ستيفن برينوك من شركة بي.في.إم للسمسرة النفطية إن مخاوف الركود هيمنت على المعنويات، مضيفا «مع ذلك، لا يزال هناك إجماع على أن سوق النفط ستشهد ارتفاعا في الطلب وقلة المعروض خلال أشهر الصيف، مما يحد من الهبوط». وتجتمع دول أوبك والدول المنتجة المتحالفة معها فيما يعرف بمجموعة أوبك بلس في 30 يونيو، ومن المتوقع أن تلتزم بخطة سابقة لتسريع الزيادات الطفيفة في إنتاج النفط في يوليو وأغسطس، بدلا من ضخ المزيد من الخام. وتم تأجيل أحدث بيانات مخزونات النفط الأميركية، والتي ستعطي لمحة عن شح المعروض في أكبر مستهلك للطاقة، إلى الأسبوع المقبل.

أوبك بلس
أوبك
أسعار النفط
البنك المركزي الأميركي
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