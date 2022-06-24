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بورصات أوروبا تصعد بدعم من أسهم المرافق في نهاية أسبوع مضطرب
بورصة فرانكفورت
24 يونيو 2022 16:07

 
لندن (رويترز) - صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة مدعومة بقطاعي المرافق والرعاية الصحية بعد بلوغها أدنى مستوى في 2022، مع إقبال المستثمرين على المراهنات الأكثر أمنا وسط تنامي المخاوف من تشديد السياسات النقدية وارتفاع التضخم بما قد ينتج عنه موجة كساد عالمي. وفي نهاية أسبوع شهد معاملات متقلبة ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، ويتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية صغيرة بدعم من القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والاتصالات. وهوى سهم شركة بيع الأزياء الألمانية عبر الإنترنت زالاندو 16.8 بالمئة إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أعوام بعدما خفضت الشركة توقعاتها لعام 2022 مشيرة إلى تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي وثقة المستهلكين. وانخفض سهم سايبم الإيطالية 6.3 بالمئة بعدما قالت مجموعة خدمات الطاقة إن مواردها المالية ستكون متوفرة لأقل من عام إذا لم تفلح خططها لزيادة رأس المال. وارتفع سهم باركليز 0.2 بالمئة بعد إعلان البنك إبرام صفقة للاستحواذ على شركة كنسينجتون للرهن العقاري لبسط نفوذه في سوق الإسكان البريطانية.

الأسهم الأوروبية
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