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الأسهم اليابانية تصعد بدعم من قطاع التكنولوجيا
شاشة تعرض الأسهم اليابانية
24 يونيو 2022 16:06

 
طوكيو (رويترز) - صعدت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة مع تصدر قطاع التكنولوجيا المكاسب في أعقاب ارتفاعات كبيرة في وول ستريت مساء، كما تلقت المعنويات دعما من سياسات البنك المركزي الياباني النقدية الميسرة. وارتفع المؤشر نيكي 1.23 بالمئة إلى 26419.97 نقطة عند الإغلاق. وحقق المؤشر زيادة أسبوعية بنسبة 2.04 بالمئة، لكنه تراجع منذ بداية هذا الشهر 2.89 بالمئة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.81 بالمئة إلى 1866.72 نقطة. وسجل 1.68 بالمئة زيادة أسبوعية. وحققت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مساء مكاسب قوية مدعومة بأداء قوي من الأسهم الدفاعية وأسهم التكنولوجيا، وهو ما فاق تأثيره تراجعات للأسهم ذات الحساسية الاقتصادية مع استمرار المخاوف المتعلقة بركود محتمل. وأبقى بنك اليابان في الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة شديدة الانخفاض على الرغم من رفع عدة بنوك مركزية أخرى أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم. وقفز سهم طوكيو إلكترون المصنعة للرقائق الإلكترونية 3.98 بالمئة وصعد سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 2.37 بالمئة. وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات، وهوى سهم ميتسوبيشي موتورز بنحو ثمانية بالمئة وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكي. وانخفض سهم تويوتا موتور 0.71 بالمئة.

المؤشر توبكس الياباني
مؤشر نيكي الياباني
الأسهم اليابانية
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