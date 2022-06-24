«الإمارات للألمنيوم» تؤسس مصنع يعتمد على الطاقة الشمسية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم، عن عزمها إنشاء مشروعاً لتصنيع السيليكون المعدني في دولة الإمارات من أجل توفير إمدادات المادة الخام الرئيسية اللازمة لصناعة "الألمنيوم العالي الجودة"، مما يسهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة في دولة الإمارات بما يتماشى مع "مشروع 300 مليار" و"اصنع في الإمارات".يذكر أن السيليكون المعدني يُضاف إلى الألمنيوم أثناء عملية الصبّ لتصنيع الخلائط فائقة الصلابة التي يُعتمد عليها في تصنيع السيارات. وتصل نسبة الخلائط التي تنتجها الإمارات العالمية للألمنيوم وتدخل في تصنيع قطع غيار السيارات إلى ربع إنتاج الشركة.

وفي الوقت الحالي، لا يُصنع السيليكون المعدني محلياً في دولة الإمارات، فيما تُعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مستورد لهذه المادة، حيث تستورد الشركة حوالي 60 ألف طن سنوياً. وتنتج الصين حوالي 70% من السيليكون المعدني على مستوى العالم، ويعتمد تصنيع هذه المادة على الفحم ويتطلب إنتاجها استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء.

ويُعتبر السيليكون المعدني من المواد الخام الأساسية في العديد من القطاعات، حيث يدخل في تصنيع العديد من المنتجات مثل المواد اللاصقة والعدسات اللاصقة والسيليكون فائق النقاء اللازم لصناعة الخلايا الكهروضوئية الشمسية وأشباه الموصلات. ومن المتوقع أن تصبح دولة الإمارات من أكبر أسواق الخلايا الكهروضوئية بفضل خططها الطموحة لتعزيز قطاع الطاقة الشمسية، مما يتماشى مع رؤية الإمارات العالمية للألمنيوم والتي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.

كما يمكن أن يسهم إنتاج السيليكون المعدني محلياً في تعزيز سلسلة القيمة لقطاع الخلايا الكهروضوئية الشمسية في دولة الإمارات.وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "من خلال بناء مصنع لإنتاج السيليكون المعدني، سنوفر الإمدادات اللازمة من هذه المادة الخام الاستراتيجية لتلبية متطلباتنا، وسنتمكن من تعزيز أعمالنا وتوفير المزيد من فرص نمو الشركة ودعم القطاعات المحلية الجديدة بما يتماشى مع "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" والتوجهات العالمية في قطاع الطاقة. يمكننا البدء في بناء مصنع السيليكون المعدني في أقرب وقت ممكن خلال العام القادم".