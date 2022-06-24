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"لوفتهانزا" تلغي 2200 رحلة لنقص الأيدي العاملة
"لوفتهانزا" تلغي 2200 رحلة لنقص الأيدي العاملة
24 يونيو 2022 14:30

أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" أنها مضطرة لإلغاء 2200 رحلة إضافية خلال الصيف الحالي بسبب نقص الأيدي العاملة سواء في المطارات أو حتى داخل مقصورة الطائرات.

يذكر أن عملاق الطيران الألماني "لوفتهانزا" يسير أكثر من ثمانين ألف رحلة خلال الصيف من مطاري فرانكفورت وميونيخ.

وكانت الشركة اضطرت لإلغاء 900 رحلة خلال شهر يوليو المقبل داخل الاتحاد الأوروبي وذلك جراء النقص الحاد في العمالة لدى شركات الأمن والعاملين داخل المطارات الألمانية، والذي تفاقم خلال العامين الماضيين بسبب جائحة "كورونا"، التي أدت إلى وقف الطيران في معظم مطارات العالم ولفترة طويلة.

المصدر: وام
شركة الطيران الألمانية ''لوفتهانزا
الأيدي العاملة
طائرات
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