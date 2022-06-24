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الاقتصادي
وكيل "الاقتصاد": ندعم "اصنع في الإمارات" عبر الترويج للمنتج المحلي
عبد الله آل صالح
24 يونيو 2022 11:09

أكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أن وزارة الاقتصاد تعتبر شريكا استراتيجيا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودعم مبادراتها "اصنع في الإمارات" عبر فتح أسواق عالمية جديدة للمنتج الإماراتي وإزالة أي معوقات.

وأضاف أن الترويج للمنتج الوطني في الدول الأجنبية يأتي من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية للدول التي لدينا معها اتفاقيات تسمح بتسهيلات تفضيلية، ودول ليست معها اتفاقيات تفضيلية جمركية أو بحكم العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأوضح سعادته"أن واحدة من أهم دعائم ازدهار الصناعة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي هو وجود سوق استهلاكي كبير للمنتجات، وفتح أسواق جديدة بالدولة وحصولها على ميزة تفضيلية في الأسواق الأجنبية التي من شأنها أن تعطي ميزة تنافسية للمنتج الإماراتي تينافس في الأسواق الأجنبية سواء من خلال التعريفات الجمركية المطبقة في تلك الدول والسلع المشابه لها ، مما يوسع من قاعدة الصادرات الإماراتية إلى الخارج.

وذكر"آل صالح"، أن دولة الإمارات قد نجحت في فتح أسواق كبيرة، من بينها توقيع اتفاقية شراكة مع الهند أكبر الأسواق استهلاكاً والشريك التجاري الأول للدولة، لافتاً إلى السعي دوماً لجذب أسواق جديدة تساهم في دعم المنتج الإماراتي ووصوله إلي المستهلك الأجنبي مع إزالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية من إجراءات تتعلق بالمواصفات والمعايير وفقاً لقواعد المنشأ المتفق عليها في تلك الاتفاقيات المشتركة.

المصدر: وام
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وزارة الاقتصاد
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
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