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انخفاض العملة الكورية لأدنى مستوى في 13 عاماً أمام الدولار
انخفاض العملة الكورية لأدنى مستوى في 13 عاماً أمام الدولار
24 يونيو 2022 10:29

انخفضت قيمة عملة كوريا الجنوبية أمس إلى ما دون مستوى 1,300 وون مقابل الدولار الأميركي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 13 عامًا وسط مخاوف متزايدة بشأن تشديد السياسة النقدية العالمية والركود الاقتصادي.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء عن وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونغ-هو قوله إن سلطات الصرف الأجنبي ستتخذ خطوات لتحقيق الاستقرار في سوق العملات، إذا لزم الأمر، لتقليل توتر السوق الناجم عن ضعف الوون.

وقد أغلقت العملة المحلية عند 1,301.80 وون مقابل الدولار، بانخفاض 4.50 وون عن الجلسة السابقة. ويعد هذا أدنى إغلاق منذ 13 يوليو 2009، عندما أغلق الوون عند 1,315 مقابل الدولار.

 
 

المصدر: وام
الوون
كوريا الجنوبية
الدولار
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