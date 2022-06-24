الذهب يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، إذ تأثر الطلب على المعدن الأصفر بالمخاوف من رفع البنوك المركزية الرئيسية المحتمل لأسعار الفائدة رفعا كبيرا لمواجهة التضخم الجامح. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1824.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0215 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1820.99 في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1825.90 دولار.

وهبطت أسعار الذهب نحو 0.9 بالمئة هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 21.02 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 915.11 دولار للأوقية، لكنهما يتجهان لتكبد خسائر أسبوعية.

وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1870.29 دولار، وارتفع نحو ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع.

المصدر: رويترز