«طاقة أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون في كفاءة القطاع مع كندا

أبوظبي (الاتحاد)

يزور وفد من دائرة الطاقة في أبوظبي كندا لعقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمعنيين بقطاع الطاقة في البلاد، بهدف استعراض تجربة أبوظبي وجهودها في تعزيز كفاءة الطاقة على أسس مستدامة، وبحث سبل التعاون المشترك في تعزيز كفاءة الطاقة والاطلاع على أحدث حلول الطاقة النظيفة.

ويترأس الوفد خلال الزيارة التي تمتد حتى 25 يونيو الجاري، معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ويضم الوفد المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل الدائرة، وعدد من مسؤولي الدائرة.

استعدادات الدولة

تأتي زيارة الوفد إلى كندا في وقت تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام المقبل في «مدينة إكسبو دبي». وتركز الدورة الثامنة والعشرون من المؤتمر على محاور رئيسة تشمل، تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، واحتواء الجميع، وتضافر الجهود والعمل معاً لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة وحلول عملية تسهم في تجاوز التحديات واغتنام الفرص بما يضمن مستقبلاً مستداماً لأجيال الحاضر والمستقبل. وأكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: «تُمثل الزيارة نقطة مهمة في جهود دائرة الطاقة من أجل تطوير وتنفيذ حلول الطاقة النظيفة باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال، مشيراً إلى أن الزيارة خطوة نحو توسيع الشراكات والتعاون بين الدائرة ومختلف الجهات العالمية من أجل الوصول إلى أفضل التجارب في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة، والتي نهدف من خلالها إلى تطوير القطاع وفق أسس مستدامة». وخلال اليوم الأول، الذي شهد حضور فهد سعيد محمد عبدالله الرقباني سفير الدولة لدى كندا، زار وفد الدائرة وزارة الموارد الطبيعية الكندية (NRCan)، ثم زار الوفد «مفوضية الأمان النووي الكندية»، كما زار الوفد مجلس الطاقة الكندي.

زيارات الوفد

وفي مقاطعة تورنتو، التقى وفد الدائرة مع مجلس الطاقة في مدينة أونتاريو، كما اجتمع الوفد مع ممثلين من مشغل الكهرباء المستقل في كندا ووزارة الطاقة في أونتاريو. وفي اليوم التالي زار الوفد محطة دارلينجتون لتوليد الطاقة النووية في تورونتو، تلاها لقاء مع برايان فيرينباخ مدير تطوير الأعمال في منظمة الصناعات النووية الكندية (OCNI).

وتأتي الزيارة في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين دائرة الطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات لمقاطعة ساسكاتشوان على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال مايو 2022.

انتقل الوفد إلى مدينة ريجينا بمقاطعة ساسكاتشوان الكندية، حيث التقى مسؤولين رفيعي المستوى من حكومة المقاطعة، تلا ذلك اجتماع مائدة مستديرة حول ابتكار الطاقة، ضم ممثلين عن مركز أبحاث تكنولوجيا النفط، ومجلس موارد ساسكاتشوان، وجامعة ريجينا، والمركز الدولي للمعرفة.

استمر اليوم باجتماع جمع مسؤولي دائرة الطاقة مع بترو ناكوتني، مدير العمليات في مجلس ساسكاتشوان للموارد الطبيعية، واختتم اليوم بلقاء جمع الوفد مع مسؤولين بارزين من المقاطعة، بما في ذلك معالي سكوت مو رئيس حكومة ساسكاتشوان، ومعالي جيريمي هاريسون، وزير التجارة وتنمية الصادرات لساسكاتشوان.