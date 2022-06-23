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إنفراكورب تسجل ربحاً بقيمة 6.2 مليون دولار
هشام الريس
24 يونيو 2022 01:12

المنامة (الاتحاد)

أعلنت شركة إنفراكورب، عن تحقيق صافي ربح قدره 6.2 مليون دولار أميركي على إيرادات قدرها 17.4 مليون دولار أميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022. في الوقت الحالي، يتوفر لدى إنفراكورب، التي قامت بالإعلان عن أول بيان مالي لها منذ مطلع العام، أصولاً تحت الإدارة تساوي قيمتها 3 مليارات دولار. 
وتقوم إنفراكورب محفظة من الأصول تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، وتهدف إلى تسريع نمو تطوير البنية التحتية المستدامة عبر مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
وقال هشام الريس، رئيس مجلس إدارة إنفراكورب: «يمثل أول بيان مالي للشركة بداية هامة لرحلتنا لتقديم منتجات جذابة ذات تأثير إيجابي في المجتمعات حول العالم». «يشير البيان المالي الأول للشركة أنها في وضع جيد لتحقيق هدفها المتمثل في دفع عجلة تطوير البنية التحتية المستدامة وتقديم مساهمة إيجابية للأجيال القادمة. كما يسعدنا الاستجابة الأولية لإطلاق إنفراكورب ونتطلع إلى اكتساب الشركة زخماً في الأشهر المقبلة».
علق ماجد الخان، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب: «تركز المجموعة حالياً على وضع خطوط عريضة للجوانب التشغيلية لضمان أفضل الممارسات الدولية التي يمكن أن تواكب التغيرات الاقتصادية».

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