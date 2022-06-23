سعيد الظاهري: اهتمام عالمي بالاكتتابات الأولية في سوق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «سجّلت أبوظبي وأسواق رأس المال المحلية مسيرة نمو متسارعة خلال العامين الماضيين، وباتت أكثر نضجاً وتنافسية وسيولةً. وقد لمسنا اهتماماً عالمياً وإقبالاً قوياً على المشاركة في سلسلة الاكتتابات الأولية والإدراجات الأخيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الأمر الذي جعل السوق وإمارة أبوظبي في طليعة اهتمام المجتمع الاستثماري الدولي، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها المستثمرون الدوليون في أبوظبي باعتبارها وجهةً استثماريةً تزخر بسوق مالي متصاعد النمو».

جاء ذلك خلال كلمة مؤتمر استضافه بنك اتش اس بي سي، مؤخراً، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) في لندن.

وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «إن الإمكانات القوية والمتميزة التي نتمتع بها في مجال الخدمات المصرفية العالمية والأسواق العالمية في منطقة الشرق الأوسط هي التي مكنتنا من مساعدة عملائنا في المنطقة على جمع أكثر من 19 مليار دولار من المستثمرين من جميع أنحاء العالم في عام 2021».

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية للشرق الأوسط: «يُوفر اقتصاد دولة الإمارات مركزاً رئيساً لأنشطة أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يتضح من الانتعاش الكبير الذي شهدته عمليات الاكتتاب العام والإدراج في الدولة خلال العام الماضي. لقد أظهر اقتصاد الإمارات مرونة في مواجهة التحديات العالمية المستمرة».