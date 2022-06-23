دبي تستقبل 6.17 مليون زائر دولي خلال 5 أشهر

دبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن مواصلة قطاع السياحة في الإمارة أداءه القوي منذ بداية العام الجاري، مع استمرار النمو محققاً نتائج إيجابية للغاية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2022، والتي استقبلت دبي خلالها أكثر من 6,17 مليون زائر دولي بزيادة قدرها 197 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت فيها أكثر من مليونيّ زائر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظّمته الدائرة مع شركائها في مركز مؤتمرات جراند حياة دبي بحضور أكثر من 1200 من الرؤساء التنفيذيين والمدراء ممثلي قطاعات السياحة والسفر والطيران والضيافة والتجزئة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية المستمرة التي تعقدها الدائرة لاطلاع الشركاء على أداء السوق ومستجداته وتوجهاته المستقبلية، وبما يسهم في توحيد الجهود وتمكين القطاع من رصد فرص جديدة تعزّز أداءه القوي، وترسّخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والسياحة.

وقال هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي : "لطالما كانت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مصدر إلهام لنا جميعا، وينعكس ذلك في استمرار المدينة في تحقيق المزيد من النجاح والإنجازات، ونحن نواصل جهودنا من أجل تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد والسياحة.. وارتكازاً على الزخم الكبير الذي أحدثته الاستضافة الناجحة لمعرض 'إكسبو 2020 دبي' في تحقيق معدلات نمو في قطاع السياحة وتوفير تجارب استثنائية متنوعة، فإننا نسعى لبلوغ الهدف الطموح المتمثل في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للحياة والعمل والزيارة".

وأضاف : "في الوقت الذي نتطلّع فيه للنصف الثاني من عام 2022 وما بعده بكل تفاؤل، فإننا نواصل نهجنا للاستفادة من العناصر الرئيسية التي أسهمت في تحقيق النمو المطرد للقطاع لاسيما بعد استئناف استقبال الزوّار الدوليين في شهر يوليو من العام 2020، بما فيها العروض والتجارب المميزة التي تقدمها دبي لضيوفها بمشاركة الأطراف المعنية والشركاء الذين يواصلون لعب دور محوري في تحقيق هذا النمو، فضلاً عن تعزيز ثقة المسافرين بدبي كوجهة آمنة".

وتُظهر الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة حفاظ فنادق دبي بشكل عام على متوسط مستوى الإشغال بنسبة 76 في المائة للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 62 في المائة للفترة ذاتها من العام 2021.

وحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة "إس تي آر" المختصة في تحليلات إدارة الفنادق فقد حققت دبي المركز الأول عالمياً من حيث معدلات الإشغال الفندقي، تلتها نيويورك بنسبة إشغال 61 في المائة، ولندن بنسبة 60 في المائة، وباريس بنسبة 57 في المائة، وذلك للفترة ما بين يناير وحتى أبريل 2022.