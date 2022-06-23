«الاتحاد للطيران» تعزز خدمات إتمام إجراءات السفر

أبوظبي (الاتحاد)

عمدت الاتحاد للطيران إلى تعزيز الخدمة الذاتية لإتمام إجراءات السفر في مطار أبوظبي الدولي لملاقاة الطلب الكبير على الرحلات الجوية مع بداية فصل الصيف. وتمنح هذه الخدمة ضيوف الاتحاد للطيران تجربة سفر سلسة ومريحة، مع تمكنهم من تفادي طوابير الانتظار الطويلة.

وقال الشركة في بيان: «بعد إتمام إجراءات السفر عبر الموقع الإلكتروني، يمكن للضيوف التوجه إلى منافذ الخدمة الذاتية لطباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة وبطاقات الأمتعة وإنهاء الإجراءات اللازمة في أقل من دقيقتين».

وفي هذا الخصوص، تحدّث جون رايت، نائب الرئيس لشؤون عمليات شبكة الوجهات والمطارات العالمية في الاتحاد للطيران، قائلاً: «مع رفع الكثير من قيود السفر، تتوقع الاتحاد للطيران ارتفاع أعداد المسافرين بشكل كبير خلال العطلة الصيفية. ولتحسين تجربة الضيوف، تقدّم الاتحاد للطيران خيارات أكبر للخدمة الذاتية في مطار أبوظبي الدولي تسمح لهم بتخطي طوابير الانتظار الطويلة من خلال إتمام إجراءات السفر إلكترونياً وخدمة معتمد للسفر التي تلاقي استحساناً كبيراً.»

وقد تم رفع قيود السفر المتعلقة بكوفيد 19 بالكامل للمسافرين إلى النمسا، البحرين، بلجيكا، مصر، اليونان، إيرلندا، إيطاليا، الكويت، عمان، سويسرا، تركيا وبريطانيا.