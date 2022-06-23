1.88 مليار درهم أصول 19 صندوق استثمار محلياً

أبوظبي (وام)

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع أن إجمالي قيم صافي أصول 19 صندوق استثمار محلياً بلغ نحو 1.887 مليار درهم.

وأوضحت الهيئة أن بنك «أبوظبي الأول» تصدر المركز الأول من حيث إجمالي قيمة الأصول بنحو 655 مليون درهم موزعة على 6 صناديق استثمار، فيما جاء «المال كابيتال» في المركز الثاني بقيمة 416 مليون درهم موزعة على 3 صناديق، وحل «مصرف الهلال» ثالثاً بإجمالي أصول بقيمة 361 مليون درهم موزعة على صندوقين.

وأشارت الهيئة إلى أن «بنك أبوظبي التجاري» جاء في المركز الرابع مستحوذاً على ما قيمته 161 مليون درهم قيمة أصول 3 صناديق، وخامساً «شيميرا كابيتال» 139 مليون درهم قيمة أصول صندوق واحد. وحل في المركز السادس «الرمز كوبوريشن» بنحو 92 مليون درهم قيمة أصول صندوق واحد، ثم «الشركاء المتحدون للاستثمار» بواقع 62 مليون درهم قيمة أصول صندوقين، يليه «مدي كابيتال لإدارة الاستثمار» بواقع مليون درهم قيمة أصول صندوق واحد.

وأشارت الهيئة إلى أن ملكية وحدات صناديق الاستثمار المحلية توزعت على مستثمرين من داخل الدولة بنحو 1.444 مليار درهم أو ما نسبته 77% ومستثمرين من خارج الدولة بقيمة وحدات بلغت 443 مليون درهم تعادل 23%. وحسب هيئة الأوراق المالية والسلع، فقد بلغت قيمة استثمارات صناديق الاستثمار المحلية داخل دولة الإمارات نحو 1.818 مليار درهم بنسبة 63% من الإجمالي، مقابل 706 ملايين درهم استثمارات خارج الدولة بنسبة 37%.

وفي سياق متصل، أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أن عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لدى الهيئة بلغ مع نهاية العام الماضي نحو 636 صندوقاً بعدما تم تسجيل 73 صندوقاً أجنبياً خلال العام، مقابل إلغاء تسجيل 33 صندوقاً.

وذكرت الهيئة، أنه بالنسبة لجنسية صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لديها فقد احتلت لوكسمبرج المرتبة الأولى بنحو 406 صناديق، ثم إيرلندا 108 صناديق، والهند 48 صندوقاً وجزر كايمن 32 صندوقاً، ومركز دبي المالي العالمي 15 صندوقاً، وجيرسي 5 صناديق والمملكة المتحدة 5 صناديق، والسعودية 4 صناديق وسوق أبوظبي العالمي 3 صناديق وفرنسا 3 صناديق وباكستان 3 صناديق، وموريشيوس 3 صناديق وسويسرا بواقع صندوق واحد.

ونوهت الهيئة إلى أن هناك 587 صندوق استثمار أجنبياً مسجلة لدى الهيئة لأغراض الطرح العام ونحو 49 صندوقاً مسجلاً لأغراض الطرح الخاص، مشيرة إلى أن عدد موافقات الترويج الصادرة للصناديق الأجنبية خلال العام الماضي وصلت إلى 1829 موافقة.

وأوضحت الهيئة أن المروجين المحليين لصناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لدى الهيئة حصلوا على 1909 موافقات للترويج بنهاية العام الماضي، وجاء بنك المشرق في المركز الأول بإجمالي 275 موافقة ثم بنك أبوظبي التجاري بعدد 273 موافقة، يليه سيتي بنك إن إيه بنحو 200 موافقة.