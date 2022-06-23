الجمعة 24 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
«أبوظبي الأول» يطلق منصة IFAB
«أبوظبي الأول» يطلق منصة IFAB
23 يونيو 2022 16:20

أبوظبي (الاتحاد)
 أطلق بنك أبوظبي الأول، وبالتعاون مع كلية التعليم التنفيذي الإداري في جامعة ييل الأمريكية، منصة (IFAB) المعرفية والبحثية التي تركز على وضع الأجندات والسياسات ومشاركة المعلومات، من خلال تفعيل التواصل مع نخبة من أبرز المفكرين العالميين لرسم توجهات مستقبل القطاع المالي والاستثماري وغيره من القطاعات الحيوية ، وعبر تكامل الخبرات العالمية لبنك أبوظبي الأول والإمكانات الرائدة لنخبة من أبرز المفكرين العالميين، تم تصميم منصة IFAB ليتعرف المعنيون من خلالها على مستقبل القطاع المالي والاستثماري، والمساهمة الفعّالة في تطويره. وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي عالمي، من خلال التركيز على إعداد المهارات اللازمة لمواكبة المراحل المقبلة لمستقبل القطاع.وتعمل منصة IFAB الرقمية على الربط بين البحوث الأكاديمية والتدريب المتخصص، وعلى توظيف معلومات مالية من بنك أبوظبي الأول ومراكز بحوث عالمية للتفوق والإبداع، لتزويد الخبراء والمتخصصين في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا بالأدوات والمعلومات الضرورية والمرتبطة بالأنشطة الإقليمية للقطاع لدعم نجاحهم المهني وتعزيز نمو القطاع بشكل عام.
بهذه المناسبة، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "تبرز في المرحلة الراهنة ضرورة التركيز على بناء المهارات والمعارف المالية ضمن كافة المؤسسات والكيانات المسؤولة عن تعزيز النمو الاقتصادي على مستوى الدولة، وبما يشمل الجهات التجارية والحكومية على حد سواء. وبما إن إعداد جيل جديد من الخبراء، وتطوير إمكاناتهم وخبراتهم من أهم الركائز التي تقوم عليها جهود التنمية، فقد حرصنا في بنك أبوظبي الأول على إطلاق منصة IFAB المعرفية والبحثية ضمن شراكة استراتيجية مع كلية التعليم التنفيذي الإداري في جامعة ييل الأميركية من خلال مؤسسة ايكون للتدريب والتوجيه. كما تمثل شراكتنا المتينة مع مؤسسة الامارات امتداداً لمبادراتنا المعرفية المستمرة. ونتطلع لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج آفاق المالي لنمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من النمو والازدهار، ودعم الأهداف والتطلعات التنموية الوطنية الطموحة لقيادتنا الرشيدة".
وقال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: "يشكل هذا التعاون بين مؤسسة الإمارات وبنك أبوظبي الأول خطوة متقدمة من أجل تحقيق رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ المسؤولية المجتمعية ورفع كفاءات الشباب من خلال تنفيذ برامج مبنية على الأبحاث تلبي احتياجاتهم نحو تنمية مجتمعية مستدامة. ونفخر في مؤسسة الإمارات بشراكتنا مع بنك أبوظبي الأول وكلية التعليم التنفيذي الإداري في جامعة ييل وآيكون للتدريب والتوجيه وذلك لتوحيد الجهود من أجل تزويد الشباب الإماراتي بالوسائل اللازمة لتمكينهم من الوصول لأهدافهم المهنية بنجاح"، مضيفاً: "نجحنا في مؤسسة الإمارات من الاستثمار في شباب الإمارات، وتقديم مجموعة من البرامج الناجحة التي استهدفت تمكينهم وخلق فرص لهم وتطوير مهاراتهم وفي كل مرة ننظر فيها إلى شبابنا وشاباتنا ونرى حماسهم والتزامهم ورغبتهم في التعلم يقوى إيماننا بأهمية العمل على بناء مجتمع مرن قادر على مواجهة التحديات باستعدادية تامة وبعزيمة شبابنا قادة للمستقبل".
وتجمع منصة (IFAB) بين أبرز الخبراء في مجالات التمويل والاستثمار والعمليات المصرفية، بما في ذلك حاملي جائزة نوبل، للاطلاع على التجارب المتخصصة ودراستها، وتوفير البرامج التدريبية، وبناء شراكات استراتيجية جديدة تعزز المرونة في القطاع المالي والاستثماري، بأسلوب يترك آثاراً إيجابية ملموسة ومستدامة. وبموازاة الأنشطة التعليمية والتدريبية، سيباشر بنك أبوظبي الأول إعداد الأبحاث الأكاديمية الداعمة لنمو الاقتصاد المحلي وتطوره على المدى الطويل.
وجاء الإعلان عن إطلاق منصة (IFAB) خلال الحفل الأول لاستكمال برنامج آفاق القطاع المالي، الذي صممته كلية التعليم التنفيذي الإداري في جامعة ييل لصالح بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع مؤسسة آيكون للتدريب والتوجيه و مؤسسة الإمارات. ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات المواهب الإماراتية في القطاع المالي، ويُركّز على تدريس فهم أعمق لإدارة الاستثمار وصنع القرار وبناء الاستراتيجية، إلى جانب مفاهيم مُتقدمة مثل تطبيق واستخدام البيانات العلمية والتقنيات الكمية في عملية اتخاذ القرار في مجال الاستثمار.

بنك أبوظبي الأول
آخر الأخبار
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
دنيا
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
اليوم 14:53
الكرملين: شحنات الأسلحة لأوكرانيا «تهدد الأمن» الأوروبي
عربي ودولي
الكرملين يعلق على ترشيح أوكرانيا ومولدافيا لعضوية الاتحاد الأوروبي
اليوم 14:53
رئيس ريد بول يحذر من حسم الفورمولا1 في المحاكم
الرياضي
رئيس ريد بول يحذر من حسم الفورمولا1 في المحاكم
اليوم 14:45
الداخلية التونسية: معلومات مؤكدة مفادها استهداف حياة رئيس الجمهورية
عربي ودولي
الداخلية التونسية: معلومات مؤكدة مفادها استهداف حياة رئيس الجمهورية
اليوم 14:36
القضاء السويسري يبرئ الخليفي ويدين فالكة
الرياضي
القضاء السويسري يبرئ الخليفي ويدين فالكة
اليوم 14:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©