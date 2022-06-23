«أبوظبي الأول» يطلق منصة IFAB

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق بنك أبوظبي الأول، وبالتعاون مع كلية التعليم التنفيذي الإداري في جامعة ييل الأمريكية، منصة (IFAB) المعرفية والبحثية التي تركز على وضع الأجندات والسياسات ومشاركة المعلومات، من خلال تفعيل التواصل مع نخبة من أبرز المفكرين العالميين لرسم توجهات مستقبل القطاع المالي والاستثماري وغيره من القطاعات الحيوية ، وعبر تكامل الخبرات العالمية لبنك أبوظبي الأول والإمكانات الرائدة لنخبة من أبرز المفكرين العالميين، تم تصميم منصة IFAB ليتعرف المعنيون من خلالها على مستقبل القطاع المالي والاستثماري، والمساهمة الفعّالة في تطويره. وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي عالمي، من خلال التركيز على إعداد المهارات اللازمة لمواكبة المراحل المقبلة لمستقبل القطاع.وتعمل منصة IFAB الرقمية على الربط بين البحوث الأكاديمية والتدريب المتخصص، وعلى توظيف معلومات مالية من بنك أبوظبي الأول ومراكز بحوث عالمية للتفوق والإبداع، لتزويد الخبراء والمتخصصين في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا بالأدوات والمعلومات الضرورية والمرتبطة بالأنشطة الإقليمية للقطاع لدعم نجاحهم المهني وتعزيز نمو القطاع بشكل عام.

بهذه المناسبة، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "تبرز في المرحلة الراهنة ضرورة التركيز على بناء المهارات والمعارف المالية ضمن كافة المؤسسات والكيانات المسؤولة عن تعزيز النمو الاقتصادي على مستوى الدولة، وبما يشمل الجهات التجارية والحكومية على حد سواء. وبما إن إعداد جيل جديد من الخبراء، وتطوير إمكاناتهم وخبراتهم من أهم الركائز التي تقوم عليها جهود التنمية، فقد حرصنا في بنك أبوظبي الأول على إطلاق منصة IFAB المعرفية والبحثية ضمن شراكة استراتيجية مع كلية التعليم التنفيذي الإداري في جامعة ييل الأميركية من خلال مؤسسة ايكون للتدريب والتوجيه. كما تمثل شراكتنا المتينة مع مؤسسة الامارات امتداداً لمبادراتنا المعرفية المستمرة. ونتطلع لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج آفاق المالي لنمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من النمو والازدهار، ودعم الأهداف والتطلعات التنموية الوطنية الطموحة لقيادتنا الرشيدة".

وقال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: "يشكل هذا التعاون بين مؤسسة الإمارات وبنك أبوظبي الأول خطوة متقدمة من أجل تحقيق رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ المسؤولية المجتمعية ورفع كفاءات الشباب من خلال تنفيذ برامج مبنية على الأبحاث تلبي احتياجاتهم نحو تنمية مجتمعية مستدامة. ونفخر في مؤسسة الإمارات بشراكتنا مع بنك أبوظبي الأول وكلية التعليم التنفيذي الإداري في جامعة ييل وآيكون للتدريب والتوجيه وذلك لتوحيد الجهود من أجل تزويد الشباب الإماراتي بالوسائل اللازمة لتمكينهم من الوصول لأهدافهم المهنية بنجاح"، مضيفاً: "نجحنا في مؤسسة الإمارات من الاستثمار في شباب الإمارات، وتقديم مجموعة من البرامج الناجحة التي استهدفت تمكينهم وخلق فرص لهم وتطوير مهاراتهم وفي كل مرة ننظر فيها إلى شبابنا وشاباتنا ونرى حماسهم والتزامهم ورغبتهم في التعلم يقوى إيماننا بأهمية العمل على بناء مجتمع مرن قادر على مواجهة التحديات باستعدادية تامة وبعزيمة شبابنا قادة للمستقبل".

وتجمع منصة (IFAB) بين أبرز الخبراء في مجالات التمويل والاستثمار والعمليات المصرفية، بما في ذلك حاملي جائزة نوبل، للاطلاع على التجارب المتخصصة ودراستها، وتوفير البرامج التدريبية، وبناء شراكات استراتيجية جديدة تعزز المرونة في القطاع المالي والاستثماري، بأسلوب يترك آثاراً إيجابية ملموسة ومستدامة. وبموازاة الأنشطة التعليمية والتدريبية، سيباشر بنك أبوظبي الأول إعداد الأبحاث الأكاديمية الداعمة لنمو الاقتصاد المحلي وتطوره على المدى الطويل.

وجاء الإعلان عن إطلاق منصة (IFAB) خلال الحفل الأول لاستكمال برنامج آفاق القطاع المالي، الذي صممته كلية التعليم التنفيذي الإداري في جامعة ييل لصالح بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع مؤسسة آيكون للتدريب والتوجيه و مؤسسة الإمارات. ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات المواهب الإماراتية في القطاع المالي، ويُركّز على تدريس فهم أعمق لإدارة الاستثمار وصنع القرار وبناء الاستراتيجية، إلى جانب مفاهيم مُتقدمة مثل تطبيق واستخدام البيانات العلمية والتقنيات الكمية في عملية اتخاذ القرار في مجال الاستثمار.