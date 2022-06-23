«طاقة» تُدرج سندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم عن الإدراج الثانوي للسندات الصادرة عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بقيمة 8.25 مليار دولار ضمن 9 شرائح تبلغ قيمتها الإجمالية 8.25 مليار دولار ويحلّ أجل استحقاقها خلال الفترة بين عامي 2023 و2051.

ويأتي إصدار هذه السندات، المُدرجة أساساً في سوق لندن للأوراق المالية، في إطار برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن شركة «طاقة». ويتراوح حجم إصدار هذه السندات بين 500 مليون دولار إلى 1.25 مليار دولار، بآجال إصدار تمتد من 7 سنوات إلى 30 سنة.

وتأتي هذه السندات بأسعار فائدة ثابتة تتراوح نسبتها بين 2% و6.5%، وستُوزع على المستثمرين مرتين في السنة. وتحمل هذه السندات تصنيفي AA- من وكالة فيتش وAa2 من وكالة «موديز».

ومن شأن إدراج هذه السندات أن يرفع عدد أدوات الدين والتمويل المطروحة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 37.وفي هذه المناسبة، قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يؤكد الإدراج الثانوي للسندات الصادرة عن شركة»طاقة«بقيمة 8.25 مليار دولار المكانة المرموقة التي يحتلها سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما يُبرز مستويات الثقة العالية من جانب مُصدري أدوات الدخل الثابت في سوق رأسمال أدوات الدين المزدهر في أبوظبي. ونحن سعداء بتزويد المشاركين في السوق المالية بمجموعة أوسع من الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية ADX One التي نطمح من خلالها إلى تعزيز مستويات السيولة في السوق وتوسيع نطاق محفظته من المنتجات والخدمات بموازاة جذب المزيد من المستثمرين الدوليين».

ومن جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: «يُعدّ إدراج تسعة سندات صادرة عن»طاقة«في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنجازاً مهماً لكلا المؤسستين، حيث يسهم في ضخّ المزيد من السيولة ضمن سوق الاستثمار المحلي والإقليمي وتعزيز سوق رأس المال المدين في أبوظبي. ونفخر في»طاقة«بأننا شركة قائمة في إمارة أبوظبي ونعتبر ذلك عاملاً رئيسياً لتحفيز استراتيجيتنا للنمو. وسوف يسهم توسيع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل أصحاب المصلحة في مختلف أنحاء الإمارة في تنمية أسواق رأس المال المحلية، بينما تشهد دولة الإمارات نمواً اقتصادياً ثابتاً عاماً بعد عامٍ. وبفضل ميزانيتنا العمومية القوية وطموحاتنا لتحقيق المزيد من النمو، نثق تماماً بقدرة»طاقة«على مواصلة تحقيق القيمة في إمارة أبوظبي عبر دفع قطاع المرافق المزدهر قدماً.»