هبوط أسعار الذهب بعد بيان من المركزي الأميركي

هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة رفعا شديدا بعد أن أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مجددا التزام البنك بمكافحة التضخم. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1832.91 دولار للأوقية بحلول الساعة 0239 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة أيضا إلى 1834.30 دولار.



ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

واستقر الدولار عند مستويات مرتفعة بعدما تكبد بعض الخسائر في الجلسة السابقة، مما قلص الطلب على الذهب المسعر بالعملة الأميركية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.28 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 923.62 دولار في حين استقر البلاديوم عند 1864.18 دولار.





المصدر: وكالات