«اقتصادية أبوظبي» توقع اتفاقية مع «جنرال إلكتريك»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ود. داليا المثنى، رئيس شركة جنرال إلكتريك في دولة الإمارات والرئيس العالمي للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية، اتفاقية لدعم الاقتصاد الدائري في أبوظبي.

تم توقيع الاتفاقية خلال منتدى «اصنع في الإمارات» الذي اختتم أعماله أمس في مركز أدنوك للأعمال بأبوظبي، ومهد الطريق لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لدعم الصناعات المستقبلية في الإمارة وزيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بما يتماشى مع الممارسات المبتكرة والمستدامة.