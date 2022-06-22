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الاقتصادي
«اقتصادية أبوظبي» توقع اتفاقية مع «جنرال إلكتريك»
سامح القبيسي و داليا المثنى خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
23 يونيو 2022 01:49

أبوظبي (الاتحاد)

وقع سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ود. داليا المثنى، رئيس شركة جنرال إلكتريك في دولة الإمارات والرئيس العالمي للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية، اتفاقية لدعم الاقتصاد الدائري في أبوظبي. 
تم توقيع الاتفاقية خلال منتدى «اصنع في الإمارات» الذي اختتم أعماله أمس في مركز أدنوك للأعمال بأبوظبي، ومهد الطريق لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لدعم الصناعات المستقبلية في الإمارة وزيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بما يتماشى مع الممارسات المبتكرة والمستدامة.

اقتصادية أبوظبي
جنرال إلكتريك
دائرة التنمية الاقتصادية
أبوظبي
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