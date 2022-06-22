أمازون تفتتح أكبر محطة توصيل في أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

أعلنت شركة أمازون، أمس، عن افتتاح أكبر محطة توصيل في إمارة أبوظبي لتوفير خدمة توصيل الشحنات في نفس اليوم أو خلال يوم واحد للعملاء في جميع أرجاء العاصمة، بما في ذلك المناطق الواقعة خارج المدينة، مثل السمحة، والشوامخ، وجزيرة ياس، وجزيرة السعديات، وبني ياس، والوثبة.

ويأتي افتتاح المحطة الجديدة قبيل انطلاق فعالية «يوم برايم» المرتقبة في شهر يوليو القادم، والتي تقدم لأعضاء برنامج برايم يومين من التخفيضات الاستثنائية على جميع المنتجات عبر متجر Amazon.ae وتستمر

ل 48 ساعة.

وتُعَد المنشأة الجديدة التي تبلغ مساحتها حوالي 4.700 متر مربع، ثاني أكبر محطة توصيل في دولة الإمارات، ويأتي تدشين المنشأة الجديدة في أعقاب إعلان أمازون عن تعاونها مع مكتب أبوظبي للاستثمار في نوفمبر من العام الماضي، لبناء مركز جديد في إمارة أبوظبي، والذي من المقرر افتتاحه في العام المقبل 2023، إذ سيكون واحداً من المراكز اللوجستية الأكثر تطوراً للشركة من الناحية التقنية على مستوى المنطقة.

وتستهدف محطة التوصيل الجديدة توفير مئات فرص العمل بدوام كامل وبدوام جزئي للموظفين الذين يمتلكون جميع أنواع الخبرات والمهارات والمؤهلات العلمية، بمن فيهم العاملون في محطات التوصيل، وقسم العمليات، والصحة والسلامة، وتكنولوجيا سلسلة التوريد، وتحليل البيانات.

قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نحن فخورون بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتشييد محطة التوصيل، إذ يندرج ذلك في إطار التزامنا بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويأتي ضمن جهودنا لدعم منظومة الابتكار المتكاملة في أبوظبي».

وأضاف «أن البنية التحتية المتينة التي أسستها حكومة أبوظبي تساعدنا على تحقيق النمو على المدى الطويل وتُقدِّم بيئة داعمة لأحدث الحلول والتقنيات اللوجستية المتطورة التي توفرها أمازون، وبالتالي دعم رؤية مكتب أبوظبي للاستثمار لتشجيع الاستثمار المستدام والمبتكر في أبوظبي. كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الابتكار التقني في قطاع الخدمات اللوجستية في أبوظبي، وخلق مئات فرص العمل، وتوفير الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تزدهر أعمالها في الاقتصاد الرقمي».

من جهته، قال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تعكس الشراكة بين شركة أمازون ومكتب أبوظبي للاستثمار سهولة ممارسة الأنشطة التجارية في أبوظبي وفرص النمو طويلة الأجل المتاحة في الإمارة، حيث تدعم أمازون رؤيتنا للاستثمار المستدام في الابتكار من خلال استقطابها لأحدث التقنيات اللوجستية إلى المنطقة».

مكانة أبوظبي

وأضاف: «يسهم تدشين محطة التوصيل الجديدة لشركة أمازون ومستودعها المقرر افتتاحه في عام 2023، في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رئيسي للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية».

من جانبه، قال براشانت ساران، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «ستسهم مجموعة الوظائف التي سنوفرها في محطة التوصيل الجديدة في رعاية ودعم مئات الكفاءات في دولة الإمارات وإعدادها للمستقبل الرقمي الذي تتجه أبوظبي نحوه بخطى ثابتة». وحول اختيار أبوظبي لإنشاء المحطة الجديدة، قال لي شيبرد، مدير العمليات اللوجستية لدى أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ل «الاتحاد»: «رسخت أبوظبي مكانتها الرائدة الحاضنة للإبداع والابتكار، مع بنية تحتية متطورة وبيئة محفزة لازدهار قطاع الأعمال، حيث نواصل الابتكار لتقديم أفضل الخدمات للعملاء وتحقيق أعلى مستويات رضاهم».

وقال: «نشهد تزايداً في طلبات العملاء في جميع أنحاء الدولة، حيث رغم أننا لا نعلن عن حجم الطرود المتداولة في أمازون، إلا أنه يمكننا الملاحظة من خلال دراسات السوق التي تنفذها شركات مستقلة أن التجارة الإلكترونية تشهد نمواً سريعاً، خاصة أن الوباء أدى إلى تسريع التحول نحو التسوق عبر الإنترنت». وأضاف: «وأظهرت دراسة أجرتها «دبي كومير سيتي» أن سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات يعد الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتوجد بعض العوامل الرئيسية التي تسهم في تسريع نمو هذا القطاع، ومنها الدعم الحكومي القوي، وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع».

شحن الطرود

وأوضح شيبرد أنه يتم شحن الطرود إلى هذه المحطة من مختلف مراكز التوزيع والفرز التابعة لشركة أمازون في جميع أنحاء الإمارات. تصل الطرود إلى المحطة لأنها الطريقة الأكثر فعالية في رحلة التوصيل. هذا مجرد مثال واحد على كيفية تحقيق أقصى استفادة من عملياتنا».

وأكد: «نستخدم التقنيات المبتكرة لتعزيز كفاءة النقل على الطرقات إلى أقصى حد ممكن، وتوجيه السائقين على طرقات التوصيل وخفض مدة التسليم عبر وضع محطات التوصيل ونقاط الاستلام على مقربة من التجمعات الكبيرة للعملاء. وهذا يتيح لنا العمل بشكل أكثر ذكاءً وتوصيل الطلبات على نحو أسرع وأكثر كفاءة».

دعم الشركات

أكد لي شيبرد: «نحن نواصل الابتكار لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، ونستفيد من خبرتنا العالمية وشبكة العمليات الأفضل في فئتها لتوفير ملايين المنتجات للعملاء في الإمارات، بما يسهم في إحداث تأثير إيجابي على منظومة التجارة الإلكترونية على نطاق أوسع من خلال العديد من الطرق، حيث نوفر لرواد الأعمال والبائعين من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، إمكانية الاستفادة من شبكة المستودعات الحديثة من أمازون والتكنولوجيا العالمية التي تشتهر بها، بما يمكّنهم من توسيع نطاق أعمالهم عبر شبكة الإنترنت».

وأضاف شيبرد: «غامرت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الدخول في قطاع التجارة الإلكترونية لأول مرة، من خلال استخدام عمليتنا البسيطة والمريحة لبدء البيع عبر الإنترنت، والاستفادة من برنامج البيع، وعمليات الدفع الآمنة، والمزايا الترويجية، إضافة إلى خدمة العملاء الاستثنائية التي نتميز بها».

وأكد: «تقدم أمازون فرصاً للتدريب وصقل المهارات وتطوير مجموعة من المهارات الضرورية في القطاع، إلى جانب إعداد الكفاءات المواطنة للعمل في الوظائف المطلوبة في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، بالتزامن مع استمرار نمو الاقتصاد الرقمي».

وقال:«تعتبر التكنولوجيا ركيزة رئيسية في عملياتنا، حيث تحدد الخوارزميات المتطورة التي نستخدمها مسار الحزمة بالطرق الأكثر فعالية، وبمجرد وصول الحزمة إلى محطة التوصيل في أبوظبي، يتم من خلال هذه التقنية فرز الحزم حسب مناطق التوصيل، بما يضمن كفاءة أعلى في عملية التوصيل».