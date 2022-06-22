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الإمارات تؤكد دعمها لتنمية التجارة الخليجية البينية
الإمارات تؤكد دعمها لتنمية التجارة الخليجية البينية
23 يونيو 2022 01:49

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الثاني والستين للجنة التعاون التجاري الخليجي الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض. 
ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية
وقال معاليه: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على مواصلة دعم العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك من خلال مشاركتها الفعالة في كافة الاجتماعات والقرارات الداعمة لمنظومة التجارة في المنطقة، وبما يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس، وزيادة معدلات التجارة البينية وتسهيل إجراءاتها وتوسيع وتنويع أنشطتها، وكذلك تنمية التجارة بين دول المجلس والأسواق العالمية».

الإمارات
مجلس التعاون الخليجي
الرياض
مجمع توازن الصناعي
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