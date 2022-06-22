شركات وطنية وأجنبية تزيد مشترياتها من المصانع المحلية

سيد الحجار (أبوظبي)

كشفت شركات وطنية وأجنبية بالإمارات عن خططها لزيادة حصص مشترياتها من المصانع المحلية، في ظل توفر منتجات محلية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وأكد مسؤولون بشركات صناعية ومشاركون في منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي اختتمت فعاليته بأبوظبي أمس، ل «الاتحاد» اهتمامهم بمنح الأولوية للمنتج المحلي، وتوقيع المزيد من اتفاقيات شراء المنتجات من المصنعين المحليين، بما يسهم في خلق فرص جديدة لنمو الصناعة الوطنية.

وأعلنت 12 شركة وطنية رائدة خلال المنتدى ومن خلال عضويتها في برنامج القيمة الوطنية المضافة عن توفير ما قيمته 110 مليارات درهم من اتفاقيات الشراء المحتملة للشركاء الحاليين والجدد، الذين يلتزمون بالعمل على توطين جزء من سلاسل توريد منتجاتهم، بما في ذلك كبريات الشركات الصناعية الإماراتية مثل «أدنوك»، والإمارات العالمية للألمنيوم، وطاقة، واتصالات، والاتحاد للطيران، والاتحاد للقطارات، ومجموعة ايدج، وحديد الإمارات، وبيور هيلث، وستراتا، والدار، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

كما كشفت شركات أجنبية عاملة بالإمارات عن اهتمامها بزيادة التعاون مع الموردين والمصنعين بالسوق المحلي. ونجح برنامج القيمة المحلية المضافة، منذ إطلاقه عام 2018 وحتى الآن، في إعادة توجيه 105 مليارات درهم إلى الاقتصاد الوطني، حيث يستهدف البرنامج إعادة توجيه 160 مليار درهم كجزء من الخطة الرأس مالية ل «أدنوك» خلال السنوات المقبلة.

سلاسل التوريد

وقال زاهر إبراهيم نائب رئيس شركة «بيكر هيوز» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أهمية منتدى «اصنع في الإمارات: استثمار.. شراكة.. نمو»، الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، في دعم الصناعة الإماراتية التي تشهد تطورات إيجابية ملحوظة خلال الفترة الحالية، لا سيما مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وأكد إبراهيم أن «بيكر هيوز» بالإمارات تهتم بالاستثمار بالسوق المحلي، وبما يسهم في توطين سلاسل التوريد، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وزيادة التعاون مع الموردين والمصنعين بالسوق الإماراتي، ما يسهم في تعزيز أعمال الشركات المحلية التي ستنضم لسلاسل التوريد والتوزيع الخاصة بالشركة.

جودة عالية

ومن جانبه، أوضح نجم العوضي مدير تنفيذي بإدارة المواد الخام والمخزون والمخازن بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: إن الشركة تعد خامس أكبر منتج للألمنيوم بالعالم، وثاني أكبر صناعة بالإمارات بعد النفط والغاز، ما يضع الشركة في مكانة متميزة فيما يتعلق بقدرتها على توفير فرص للموردين المحليين، فضلاً عن جذب استثمارات خارجية للدولة.

وأوضح أن مساهمة الشركة في الاقتصاد الوطني تصل إلى 5 مليارات دولار، مشيراً إلى اهتمام الشركة بدعم قطاع التوظيف بالدولة، حيث يعمل بالشركة 7 آلاف موظف، منهم 1200 موظف إماراتي، كما توفر 60 ألف وظيفة متعلقة بالقطاع. وذكر أن الشركة تزوّد 10% من إجمالي إنتاجها إلى 26 شركة محلية متخصصة في تصنيع منتجات متعددة من الألمنيوم، مثل إطارات النوافذ إلى أجزاء السيارات، والتي يتم بيعها محلياً أو تصديرها للخارج، موضحاً أن النسبة المتبقية البالغة 90% يتم تصديرها لمختلف دول العالم في أوروبا وآسيا وأميركا والشرق الأوسط.

وذكر العوضي أن الشركة لديها مواد وخدمات يتم عرضها للموردين المحليين، وفي حالة توفيرها بنفس السعر والجودة والمتطلبات تكون الأولية للمنتج المحلي، وفق الاشتراطات المحددة. وأوضح أن الإمارات العالمية للألمنيوم تشتري حالياً بنحو 1.6 مليار دولار (5.88 مليار درهم) سنوياً من السوق المحلي، وهو ما يمثل حوالي 45% من إجمالي مشتريات الشركة، موضحاً أن الشركة تستهدف زيادة مشترياتها من سلسلة التوريد المحلية في دولة الإمارات.

وأضاف: يساعدنا برنامج «القيمة الوطنية المضافة» التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز التنافسية التجارية بين الموردين المحليين على المستوى العالمي، ونهدف لمضاعفة تأثيرنا في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاعتماد على الموردين المحليين.

صناعة محلية

بدوره، أكد أحمد محمد البستكي المدير التنفيذي التجاري في مجموعة بيور هيلث، أن تحديات الاقتصاد العالمي بعد جائحة «كوفيد-19» أكدت أهمية وجود صناعة محلية قوية وداعمة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى تعاون المجموعة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعم الصناعة المحلية. وقال إن المجموعة تعد إحدى أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، حيث تضم مستشفيات وعيادات ومختبرات، بجانب شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، والشركة الوطنية للتأمين الصحي (ضمان)، وغيرها.

وأوضح البستكي أن مشتريات المجموعة المتوقعة على مدار السنوات العشر القادمة تصل إلى 100 مليار درهم، حيث تعهدت المجموعة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على تخصيص نحو 10 مليارات درهم من هذه المشتريات للشركات الوطنية بالسوق المحلي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تدعم توطين سلاسل التوريد من خلال إعادة توجيه أجزاء أكبر من الإنفاق العام إلى الاقتصاد المحلي. وأضاف أن المشتريات تتوزع على عدة قطاعات منها التكنولوجيا والصيدلة والمستلزمات والأجهزة الطبية. وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت حرص العديد من الجهات الحكومية على توفير الدعم للصناعة المحلية، سواء من حيث خفض الرسوم وإيجارات الأراضي الصناعية، أو توفير التمويل.وقال إن عملية الشراء تشكل أكبر دعم لتعزيز وتنمية الصناعة المحلية في المجال الصحي والمعدات والمستلزمات الطبية، متوقعاً أن يبلغ حجم مشتريات رافد على مستوى القطاع الصحي بنهاية العام الجاري نحو 5 مليارات درهم.وأكد أن المجموعة لديها الاستعداد لتقديم الدعم والمساعدة للمصانع المحلية بشأن المواصفات المطلوبة ومستوى الجودة، ودعم المصانع للوصول إلى المستوى العالمي، وتوفير منتجات تنافسية تناسب احتياجات المجموعة وأيضاً للتصدير للخارج، لا سيما في ظل اهتمام دول عدة بالمنتج الإماراتي.

وأوضح البستكي أن المجموعة لديها نحو 28 مستشفى و100 عيادة و160 مختبراً، حيث تدير المجموعة 7300 سرير، وأكثر من 52 مليون زيارة سنوياً، حيث تضم «بيورهيلث» أكثر من 25 ألف موظف، مع اهتمام المجموعة بدعم التوطين واستقطاب الكفاءات المواطنة.

بيئة مثالية للتصنيع

أوضح ستيفان سيفيرانس رئيس قسم البرامج والتسويق في مدينة مصدر، أن عدد الشركات في المنطقة الحرة لمدينة مصدر ارتفع إلى 1100 شركة حالياً، تتنوع بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة.

وأكد سيفيرانس، في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركة مدينة مصدر في منتدى «اصنع في الإمارات»، أن الإمارات عامة وأبوظبي خاصة تتميز بسهولة ممارسة الأعمال، مؤكداً أن الإمارات تعد بيئة مثالية للتصنيع خاصة مع تقدم العديد من الحوافز التي تدعم الاستثمار والتصنيع المحلي، وارتباط الدولة بشبكة نقل واسعة من خلال المواني والمطارات.

وقال إن السنوات القليلة الماضية شهدت المزيد من التعاون والتنسيق بين الشركات الوطنية من أجل التصنيع المشترك والتسويق وجذب الاستثمارات المباشرة والعمل في مختلف المجالات وعلى رأسها الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات.

بناء المصانع

أكد عادل الحمادي، مدير تنفيذي أول بدعم المشتريات في «اتصالات الإمارات» اهتمام اتصالات بالمشاركة في منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي اختتمت فعالياته أمس، لتشجيع الموردين المحليين والأجانب ببناء مصانع داخل الدولة بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دعم المنتج المحلي داخل الدولة.

وأوضح أن اتصالات الإمارات لديها تعاملات كبرى مع الموردين المحليين، موضحاً أن المجموعة لديها مجموعة من الأجهزة والمواد التي يمكن تصنيعها محلياً، وهناك خطة في المشتريات خلال الفترة المقبلة، تقوم على دعم المنتج الوطني، لا سيما في ظل تميز المنتج الوطني بالجودة العالية، فضلاً عن التميز فيما يتعلق بفترة التسليم.