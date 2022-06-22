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«توازن الصناعي»: مركز لاختبار الأسلحة والذخائر في أبوظبي
«توازن الصناعي»: مركز لاختبار الأسلحة والذخائر في أبوظبي
23 يونيو 2022 01:49

أبوظبي (الاتحاد) 

وقع مجمع توازن الصناعي، التابع لمجلس التوازن الاقتصادي، مذكرة تفاهم مع شركة نكستر الفرنسية لتأسيس مركز لاختبار وتأهيل الذخائر وأنظمة الأسلحة والمركبات وفق أحدث المعايير الدولية.
وقع المذكرة على هامش منتدى (اصنع في الإمارات) الذي اختتم أعماله في أبوظبي أمس، المهندس فايز صالح النهدي الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي، ودومنيك موريست المدير الإقليمي لشركة نكستر الفرنسية بأبوظبي، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وطارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي.
وقال المهندس فايز صالح النهدي في بيان: إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجية المجمع القائمة على تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والوطنية وتطويره وتعزيز تنافسيته من خلال طرح حلول مبتكرة تسهم في تعزيز من كفاءته في مختلف المجالات.
وكشف النهدي أن المركز يلبي احتياجات استراتيجية لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية تتمثل في أهمية وجود هيئة مستقلة لفحص وتأهيل الأسلحة والذخائر وضمان جودتها وزيادة فرص تصدير الصناعات الوطنية واعتمادها محلياً ودولياً.
وأكد أن المركز سيسهم في تخفيض التكاليف اللوجستية وتقليص فترات تسليم شحنات الأسلحة والذخائر والحد من مخاطر قيود التصدير المحتملة، فضلاً عن مساهمته في دعم وتعزيز أنشطة البحث والتطوير من خلال تأهيل النموذج الأولي لتمكين التصنيع، لافتاً إلى أن المركز سيخدم في المرحلة الأولى شركاء مجمع التوازن الصناعي الاستراتيجيين.
من جهته، قال دومنيك موريست المدير الإقليمي لشركة نكستر في أبوظبي: إن المشروع يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية كمركز إقليمي متقدم في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المعتمدة والمؤهلة للنفاذ إلى كافة الأسواق العالمية وفق أرقى المواصفات العالمية.

مجلس التوازن الاقتصادي
اصنع في الإمارات
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