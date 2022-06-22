«ويز إير أبوظبي» تطلق رحلات جديدة إلى السعودية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، اليوم عن إطلاق رحلة جديدة من أبوظبي إلى الدمام في المملكة العربية السعودية. وتُوفر الرحلة الجديدة، التي تنطلق اعتباراً من 1 نوفمبر 2022، تجربة سفر مريحة وبأسعار منخفضة لجميع السياح والمقيمين في كُلٍّ من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال روبرت كاري، رئيس مجموعة ويز إير: «يسرنا إضافة الرحلات المميزة إلى الدمام إلى شبكتنا. ونتوجه بالشكر إلى شركائنا على ما قدموه من دعمٍ خلال عملية التوسع، لا سيما البرنامج الوطني للربط الجوي ووزارة الاستثمار وهيئة الطيران المدني ومطار الدمام والحكومة السعودية. وتلتزم ويز إير بتزويد الجميع في منطقة الشرق الأوسط بمزيج رائع من فرص السفر بأسعار منخفضة للغاية وخدمات عالية الجودة على متن الطائرات. وتؤكد مذكرة التفاهم الجديدة والرحلات التي نُطلقها تباعاً التزامنا بدعم نمو قطاع السياحة السعودي وتعزيز الربط الجوي بين دولة الإمارات والسعودية. ويتطلع فريق ويز إير لاستقبال المسافرين على متن طائراتنا الحديثة والصديقة للبيئة في أقرب فرصة».

وبهذا الصدد، قال خليل المرابط الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني للربط الجوي: «يسعدنا العمل مع شركة ويز إير لتوسيع شبكتها إلى المملكة العربية السعودية، حيث تدل هذه الخطوة على قوة الحركة الجوية التي تتمتع بها المملكة. كما سيوفر توسيع ويز إير شبكتها إلى المملكة المزيد من خيارات السفر لضيوفنا من دولة الإمارات وخارجها. ونتطلع إلى الترحيب بهذه الرحلات الجديدة في شبكتنا المتنامية والعمل مع ويز إير لاستكشاف فرص توسعية أخرى في المملكة».

وبهذه المناسبة، قال فهد بن سليمان الحربي الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام: «يسرنا الترحيب برحلات ويز إير في مطار الملك فهد الدولي. ويعد تعزيز الربط العالمي للمملكة أمراً مهماً للغاية، حيث تواصل شركة مطارات الدمام (DACO) في تطوير وجهات جديدة لخدمة المواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية. ونتطلع للترحيب بالسياح والضيوف لإبهارهم بجمال مدينة الدمام».