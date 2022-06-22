منصور بن زايد يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة المصرف المركزي

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم في قصر الوطن، اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي.

وحضر الاجتمـــاع معالــي جاسم محمــد الزعابـي نائب رئيس، ومعالي خالـــد محمـد بالعمى محافظ المصرف المركزي، وأصحاب الســـعادة أعضاء مجلس الإدارة يونــس حاجي الخوري، وســامي ضاعـــن القمــزي، و د. علـي محمد الرميثي، ومساعد المحافظ ـ السياسة النقديّة والاستقرار المالي، ومساعد المحافظ ـ الرقابة على البنوك والتأمين.

واطلع سموه على مجريات تنفيذ خطط المرحلة المقبلة والتي تتماشى مع التطلعات الاقتصاديّة والمســـتقبليّة للدولة. كما اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي على مســــــتجدات خطة التوطين في القطاع المصرفي والتأمين بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفيّة والماليّة، وذلك وفقاً لمقترحات المصرف المركزي وضمن إطار تفعيل مبادراته الخاصة بالتوطين.

واستعرض الاجتماع تقرير الهيئة العليا الشرعية لعام 2021، والذي اشـتمل على ملخصٍ لأهم قراراتها والمشاريع القائمة والمســتقبليّة للهيئة، والخطــوات التي اتخذتها للإشـراف والرقابــة على اللجان، إضافةً إلى مستوى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلاميّة وأثرها على نمو الماليّة الإسلاميّة. كما تم الاطلاع على تقرير لجنة الفصل في التظلمات والطعون والتي تمّ إنشاؤها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم /14/ لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليّة وتعديلاته.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس المواضيع المطروحة المتعلقة بقطـاع الرقابة على البنوك والتأميـــن في المصرف المركزي واتخذ القرارات اللازمة بشــأنها، كما اطلع على تقرير متابعة تنفيذ القــرارات والتوجيهــات الصـادرة عن المجلـس في اجتماعاته الـسـابقة.

وشمل جدول أعمال الاجتماع كذلك مناقشة مواضيع إداريّة وتشغيليّة، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأشاد ســـــمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بجهود مجلس إدارة المصرف المركزي وخططه الهادفــة إلى ضمان الاستقرار النقدي والمالي في الدولة، داعياً سموه إلى مواصلة العمل بما يحقق الخطط المرسومة تطويراً للقطاع المالي.