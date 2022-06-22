«أبوظبي للتنمية» يشارك في منتدى «اصنع في الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك صندوق أبوظبي للتنمية، ومكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» في منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تحت شعار «استثمار، شراكة، نمو». وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «تأتي مشاركة الصندوق ومكتب أبوظبي للصادرات في المنتدى وذلك في إطار حرصنا على توحيد الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أهم المراكز العالمية للتصنيع والصناعة، ودعم الرؤى والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية الهادفة لنمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني». وأشار السويدي إلى أن المنتدى يعد منصة مهمة تساهم في استشراف مستقبل الصناعات الوطنية، والتي من خلالها نعمل بدورنا على تعزيز قدرة الصادرات الوطنية للدخول والمنافسة في الأسواق العالمية، مضيفاً أن انعقاد هذا المنتدى الهام ساهم في التعرف على التجارب العالمية الرائدة المعروضة في القطاع الصناعي والاستثماري، كما أتاح المجال إلى استكشاف فرص استثمارية نوعية تدعم قطاعات اقتصادية واعدة للدولة.ويدعم صندوق أبوظبي للتنمية من خلال مشاركته في المنتدى الطموحات الوطنية الهادفة إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وتسريع وتيرة جذب الاستثمارات للدولة، حيث ساهم تنظيم المنتدى في عقد شراكات استراتيجية تدعم المشاريع الاستثمارية الرائدة والقادرة على الارتقاء بالاقتصاد الوطني، كما وفر المنتدى للمشاركين عرض الحوافر والتسهيلات أمام المستثمرين لتمكينهم من الاستثمار في أسواق عالمية جديدة. كما شارك مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية في جلسات رئيسية نظمها المنتدى، والذي تم خلاله التعريف بالدور الهام «لأبوظبي للصادرات» في تقديم الحلول التمويلية لدعم الشركات الإماراتية وتعزيز تواجدها على خريطة التجارة العالمية، والمساهمة في زيادة حجم الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسيتها لتنويع الاقتصاد الوطني واستدامة مصادر الدخل، إلى جانب التعريف بمزايا التمويلات والضمانات التي يوفرها (أدكس) للمستورد الخارجي لشراء سلع وخدمات من مصدر إماراتي وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية. وعرضت كبرى الشركات الإماراتية والعالمية خلال المنتدى خططها الصناعية الطموحة للاستفادة من فرص التوسع على مستوى سلاسل التوريد والمشتريات، كما وفر المنتدى الفرصة لإبرام شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية والدولية رفيعة المستوى، والتي تحرص على الاستثمار في التصنيع والإنتاج في دولة الإمارات.

