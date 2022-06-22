11.35 مليار درهم الإنفاق الحكومي في الإمارات خلال الربع الأول

أبوظبي (وام)

كشفت وزارة المالية عن تحصيل إيرادات فعلية للجهات الاتحادية بقيمة 11.339 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما بلغت النفقات الفعلية نحو 11.354 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وأوضحت الوزارة، في تقرير الأداء المالي لنتائج تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للربع الأول من العام الجاري، أن الانفاق على قطاع الخدمات العمومية العامة جاء في المرتبة الأولي بإجمالي 2.433 مليار درهم بنسبة 21.43% من إجمالي الانفاق في الربع الأول من العام الجاري.

وحل قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة المرتبة الثانية بإجمالي إنفاق 2.12 مليار درهم بما يعادل 18.69% من الإجمالي، وثالثاً قطاع الحماية الاجتماعية بنحو 2.017 مليار درهم بنسبة 17.77%، ورابعاً الدفاع بنحو 1.679 مليار درهم بنسبة 14.79%.

وجاء قطاع التعليم في المركز الخامس بإنفاق 1.4 مليار درهم بنسبة 12.34%، وسادساً الصحة بنحو 987.92 مليون درهم بنسبة 8.7%، وسابعاً الترفيه والثقافة والدين بنحو 227.52 مليون درهم بنسبة 2%، وثامناً الشؤون الاقتصادية بنحو 224.26 مليون درهم بنسبة 1.98 %، وتاسعاً الإسكان ومرافق المجتمع بنحو 213.09 مليون درهم بنسبة 1.88% وعاشراً قطاع حماية البيئة بنحو 48.06 مليون درهم بنسبة 0.42%.

وأكدت وزارة المالية حرصها على توفير التقارير والبيانات المالية التحليلية لأداء الجهات الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية، انطلاقاً من التزامها بتحقيق أعلى معايير الشفافية، واستناداً لأحكام المادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019، في شأن المالية العامة والذي يشمل القواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الإيرادات ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء حول تنفيذ الميزانية.