الدار تُطلق وحدات سكنية ضمن مشروع «غروف ديستركت»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الدار العقارية («الدار») اليوم عن إطلاق وحدات سكنية ضمن مشروع «غروف ديستركت»، المشروع السكني الجديد والمتميز الذي يوفر لسكانه أسلوب حياة راق في قلب المنطقة الثقافية لجزيرة السعديات في أبوظبي.ويقع مشروع «غروف ديستركت» الجديد ضمن المجمع التطويري المتكامل «سعديات غروف»، وتتميز الشقق بإطلالاتها على الواجهة المائية، وأيضاً على ثلاثة من المعالم البارزة التي تحتضنها الجزيرة، وهي متحف زايد الوطني ومتحف اللوفر أبوظبي وجوجنهايم أبوظبي. ويشمل المخطط الرئيسي للمشروع 612 شقة سكنية في خمسة مبانٍ ضمن ثلاثة مناطق تعكس مفاهيم الفخامة، وأسلوب الحياة، والعمران.

وتتنوع خيارات الشقق السكنية في المشروع الجديد بين إستوديو وغرفة نوم وغرفتي نوم، وهي متاحة للتملك لجميع الجنسيات. وتشهد المرحلة الأولى من المشروع، الذي سيُسلَّم على عدة مراحل، إطلاق أول مبنى «غروف ميوزيم ڤيوز»، الذي يضمّ 102 شقة ضمن المنطقة التي تعكس مفهوم أسلوب الحياة. وستنطلق المبيعات في 25 يونيو الجاري بأسعار تنافسية تبدأ من 905 آلاف درهم للشقة من فئة الإستوديو، ومليون و400 ألف درهم للشقة من فئة غرفة نوم واحدة، ومليونين و399 ألف درهم للشقة من فئة غرفتي نوم.

ويعدّ مجمع «سعديات غروف» متعدد الاستخدامات أحد أبرز وجهات الدار العقارية على جزيرة السعديات بتكلفة 10 مليارات درهم. وسيضم 60 ألف متر مربع من مساحات التجزئة والترفيه التي صُممت لتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، من بينها مشروع «غروف ديستركت» الجديد، بالإضافة إلى حوالي 3,000 وحدة سكنية وفندقين ومساحات عمل مشتركة للمشاريع الجديدة والشركات الناشئة.

وتعليقاً على إطلاق «غروف ديستركت»، قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «أصبح مجمع سعديات غروف منذ إطلاقه الوجهة المفضلة لسكان أبوظبي وزوارها، فهو يلبي تطلعات الراغبين بالعيش ضمن وجهة توفر أسلوب حياة عصري عبر مجموعة واسعة من التجارب الثقافية والترفيهية. يُعدّ 'غروف ديستركت' أحدث المجمّعات السكنية لشركة الدار في سعديات غروف، الذي يأتي استكمالاً للإطلاق الناجح لمجمع 'اللوفر أبوظبي ريزيدنسز' السكني الفاخر. ومن المقرر أن يُضفي المشروع الجديد المزيد من الحيوية على نمط الحياة العصري الذي تتميز به الجزيرة. وستستقطب الوجهة الجديدة السكان الباحثين عن مجتمع حيوي يحتفي بالفن والثقافة والتجزئة والترفيه بجميع أنواعها وأشكالها».