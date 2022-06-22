إدارة "تويتر" توصي بالإجماع بقبول عرض إيلون ماسك

وافق مجلس إدارة شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالإجماع على عرض الاستحواذ المقدم من الملياردير

الأميركي إيلون ماسك مالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا مقابل 44 مليار دولار. وقرر المجلس بالإجماع توصية المساهمين في الشركة بقبول عرض الاستحواذ. وستؤدي هذه الصفقة المنتظر اتمامها خلال العام الحالي إلى شطب أسهم تويتر من البورصة وتحويلها لشركة خاصة مقابل 20ر54 دولار للسهم الواحد. كان ماسك قد هدد في وقت سابق من الشهر الحالي بالانسحاب من الصفقة إذا لم تقدم له الشركة البيانات الخاصة بالحسابات المزيفة والحسابات المزعجة على المنصة. وقال ماسك في رسالة مفتوحة أصدرها محاموه يوم الاثنين: "في الواقع رفضت تويتر تقديم معلومات طلبها السيد ماسك كثيرا منذ التاسع من مايو 2022، لتسهيل تقييم الحسابات العشوائية والمزيفة على منصة شركته". وجاء في الرسالة أنه كان مطلوبا من تويتر بموجب شروط صفقة الاستحواذ توفير بيانات ومعلومات طلبها ماسك على صلة بالصفقة. وتقدر شركة تويتر نفسها أن الحسابات المزيفة تمثل أقل من 5% من قاعدة مستخدميها، حيث أكد الرئيس التنفيذي باراج أجراوال أن الخدمة تحظر أكثر من نصف مليون حساب غير مرغوب فيه كل يوم، معظمها قبل أن يراها المستخدمون. وحذر أجراوال من أن تقديرات عدد الحسابات المزيفة التي يقوم بها من هم خارج الشركة لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد.

المصدر: د ب أ