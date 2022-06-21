«الدار» تستثمر في صندوق «تارونجا فنتشرز» للتكنولوجيا

أبوظبي (الاتحاد)

عززت (الدار العقارية) «الدار» استثماراتها في صناديق التكنولوجيا العقارية العالمية، من خلال عقد شراكة مع «تارونجا فنتشرز»، الصندوق الرائد لاستثمارات التكنولوجيا العقارية في منطقة آسيا والمحيط الهادي. ويشكل هذا الاستثمار جزءاً من استراتيجية الابتكار الأوسع للشركة ودعمها للتوسع في اعتماد الحلول التكنولوجية المبتكرة في قطاع العقارات.

أسس صندوق «تارونجا فنتشرز» (تارونجا) منظومة عالمية لدعم نمو وتطور الشركات الابتكارية وتوسيع نطاق أعمالها، وذلك من خلال استثمار أمواله في هذه الشركات وتمكينها من الوصول إلى شبكته الواسعة من كبار مستثمري العقارات العالميين.

حسب بيان أمس، تتيح هذه الشراكة لـ«الدار» الانكشاف على فرص الاستثمار التكنولوجي المشترك، بما يحقق إيرادات إضافية، ويخلق أوجهاً جديدة لتعزيز الكفاءة لمحفظة الشركة، فضلاً عن إمكانية عقد شراكات استراتيجية توسع نطاق الابتكار ونقل المعرفة التقنية في الشرق الأوسط.

تمثل هذه الشراكة خامس استثمار لـ«الدار» في صناديق التكنولوجيا العقارية، وتسهم في تنويع انكشاف الشركة على القطاع؛ بفضل الانتشار العالمي لصندوق «تارونجا» وموقعه الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتماشياً مع مساعي والتزام «الدار» بدعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع العقارات، يعد صندوق «تارونجا» كذلك منصة محايدة كربونياً تعطي الأولوية للتعاون مع الشركات التي تتوافق أعمالها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وهذا الاستثمار هو الأول لشركة الدار في صندوق عقاري بمنطقة آسيا والمحيط الهادي، والتي من المتوقع أن يصل حجم استثمارات التكنولوجيا العقارية فيها إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2024، بحسب منصة «يونيسا» العالمية لمشتريات التكنولوجيا العقارية.

وقال معن العولقي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والتحول في شركة «الدار العقارية»: «تواصل (الدار) مسيرة الابتكار بوتيرة متسارعة. وتسعى من خلال استثمارها في التقنيات والشركات القائمة على التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم إلى زيادة تنويع أعمالها ولعب دور محوري في تسهيل نقل الابتكارات التكنولوجية إلى سوق العقارات في الشرق الأوسط. وفي المقابل، يتماشى تركيز (تارونجا فنتشرز) على منطقة آسيا والمحيط الهادي وقدرته على تحديد شركات التكنولوجيا ذات التأثير الإيجابي بعيد المدى في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع رؤيتنا للنهوض بقطاع العقارات في دولة الإمارات، من خلال تبني التكنولوجيا الجديدة والحلول التي تركز على الاستدامة».