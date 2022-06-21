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ثاني الزيودي: فتح أسواق جديدة للمنتجات الإماراتية
ثاني الزيودي: فتح أسواق جديدة للمنتجات الإماراتية
22 يونيو 2022 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

 أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس «مجلس تطوير الصناعة» أهمية مبادرة «اصنع في الإمارات» في دعم القطاع الخاص، وتشجيع المنتجات التي يتم تصنيعها بالإمارات، وبما يضمن إعادة توجيه المشتريات للسوق المحلي.
 وأضاف، في تصريحات صحفية على هامش منتدى «أصنع في الإمارات»، أن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل اضطرابات سلاسل التوريد وزيادة معدلات التضخم، تدفع الجميع لإعادة النظر في الاستراتيجيات الوطنية المحلية، مؤكداً حرص الحكومة على ضمان فتح أسواق جديدة ووصول المنتجات الإماراتية إلى العالمية.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد توالي افتتاح مصانع جديدة في الإمارات، إلى جانب عمليات توسعة لمصانع قائمة حالياً، والعمل على تسهيل تطوير المصانع، وفتح أسواق جديدة للوصول إلى العالمية.
  ولفت معاليه إلى جلسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة خلال القمة العالمية للحكومات في دبي مارس الماضي وحديثه عن أهمية القطاع الصناعي والمنجزات خلال العقود الماضية وأداء القطاع خلال السنوات العشر المنقضية وما هي خططنا المستقبلية. 

ثاني الزيودي
اصنع في الإمارات
الإمارات
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