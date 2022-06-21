شركات وطنية تزيد استثماراتها الصناعية

يوسف العربي، سيد الحجار (أبوظبي)

تعتزم شركات وطنية زيادة استثماراتها الصناعية، وتوسعة مصانعها القائمة، فضلاً عن إنشاء مشاريع جديدة، وإضافة خطوط إنتاج ومنتجات جديدة.

وقال مسؤولون ورؤساء شركات لـ «الاتحاد»، على هامش مشاركتهم في منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي انطلقت فعالياته بأبوظبي، أمس، إن مبادرات الدعم الحكومي التي تم الكشف عنها خلال الفترة الماضية تعزز فرص النمو بالقطاع الصناعي، خاصة في ظل تركيز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. وبلغت قيمة الصادرات الصناعية في العام الماضي 116 مليار درهم، وأسهم في الناتج المحلي الإجمالي بـ 150 مليار درهم.

مشاريع جديدة

وأكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان وجود مشاريع توسعية لدى المجموعة سيتم الإعلان عنها قريباً، ومنها مشروع اللفائف الحديدية، الذي سيرفع من الطاقة الإنتاجية للمجموعة من 3.5 إلى نحو 5 ملايين طن خلال العامين المقبلين، وسيكون بمثابة نقلة نوعية في القطاع، حيث سيوفر 16% من تكلفة الحديد في الإنشاءات، بالإضافة إلى أهميته في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف: يسهم هذا المشروع في توفير فرص استثمارية هائلة في الصناعات التحويلية القائمة على المنتجات المسطحة، بما فيها صناعة السيارات، والصلب الكهربائي، وبناء السفن، وأسطوانات الغاز، والهياكل المعدنية الثقيلة، والهياكل البحرية، ومكونات الماكينات والآلات، والأنابيب، والأجهزة المنزلية، ونحوها من المنتجات الأخرى. وأشار الرميثي إلى أن «أركان» تعد من الشركات الأولى في الشرق الأوسط التي تستخدم هذا المنتج في المنشآت، فيما يتم حالياً إنشاء شراكات مع جهات عدة من شركات ومقاولين ومطورين لهذا المنتج، مؤكداً أن مساهمة المجموعة في النتائج الصناعي المحلي بلغ في عام 2021 نحو 2.3 مليار درهم. وقال الرميثي: تشكل المجموعة 12% من الناتج الصناعي المحلي لإمارة أبوظبي، حيث يتوقع زيادة زيادة هذه النسبة خلال السنوات المقبلة، مع زيادة الطاقة الإنتاجية للمجموعة.

وأكد مساهمة الشركة القوية في تعزيز القطاع الصناعي بالدولة، موضحاً أن الشركة استعرضت، خلال المنتدى حديد التسليح ES600 الذي طرحته الشركة مؤخراً.

تنافسية اقتصادية

ومن جانبه، أشار حميد بن سالم المدير العام لغرف الإمارات إلى وجود العديد من العوامل التي تعزز من تنافسية الإمارات على صعيد الاقتصاد العالمي، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لاسيما بقطاع الصناعة.

وقال: إن الخدمات اللوجستية والشحن تُعد من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي منذ جائحة «كوفيد 19»، موضحاً أن شبكة العلاقات الدولية التي تربط موانئ دبي، وموانئ أبوظبي، بعدة موانئ بمختلف قارات العالم، يُعد أحد العوامل المشجعة لإعادة تعافي الاقتصاد ودعم سلاسل التوريد، وجذب الاستثمارات والشراكات إلى دولة الإمارات.

منتج محلي

إلى ذلك، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: نهدف لمضاعفة تأثيرنا في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2040، من خلال زيادة الاعتماد على الموردين المحليين، تنفق الشركة حالياً حوالي 1.6 مليار دولار كل عام في سلسلة التوريد المحلية في دولة الإمارات، وسيساعدنا برنامج «القيمة الوطنية المضافة» التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز التنافسية التجارية بين الموردين المحليين على المستوى العالمي.

وشاركت الإمارات العالمية للألمنيوم، في منتدى «اصنع في الإمارات»، مؤكدة أهمية الحدث في توفير فرصة فريدة للشركات الوطنية الرائدة والمصنعين لبناء الشراكات في ما بينها.

ويلبي إنتاج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، احتياجات ما يزيد على 50 دولة حول العالم، وتزوّد 10% من إجمالي إنتاجها إلى 26 شركة محلية متخصصة في تصنيع منتجات متعددة من الألمنيوم، مثل إطارات النوافذ إلى أجزاء السيارات، والتي يتم بيعها محلياً أو تصديرها للخارج.