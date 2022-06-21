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«إيدج» تطور 60 منتجاً جديداً
فيصل البناي
22 يونيو 2022 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

تعكف مجموعة «إيدج» للصناعات الدفاعية على تطوير 60 منتجاً جديداً، بحسب فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
وقال البناي لـ «الاتحاد»، على هامش المنتدى: إن الشركة انتهت بالفعل من تطوير أكثر من 40 منتجاً، موزعة على ثلاثة مجالات رئيسة، هي قدرات القيادة الذاتية، والأسلحة الذكية، والحرب الإلكترونية.
ولفت إلى أن المنتجات الجديدة التي يتم تطورها تضاعف من صادرات الإمارات بنحو 5 مرات.
وأضاف أن دولة الإمارات تتحول تدريجياً من مستوردة للمنتجات الدفاعية والعسكرية، لتصبح لاعباً مهماً في الاستثمار والتعاون والبيع. وأضاف أن «إيدج» تفخر بسمعتها المحلية والدولية والقيمة التي توفرها للقوات المسلحة الإماراتية وهيئات تطبيق القانون والقوات الأمنية، والشراكات التي أسستها مع شركات الدفاع والأمن حول العالم.
وصنفت «إيدج» مؤخراً كإحدى أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم من قبل معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي يتخصص في تحليل البيانات المتعلقة بالإنفاق العسكري وتجارة الأسلحة، وغيرها من المسائل المتعلقة بالسلام والأمن، وهي السابقة الأولى من نوعها التي تصنف بها شركة شرق أوسطية بين أكبر مصنعي المعدات الأصلية الدفاعية وموردي المنتجات الأمنية. وتدعم إنجازات «إيدج» التنوع الاقتصادي القائم على اقتصاد المعرفة، حيث تلتزم المجموعة بتأمين القدرات الدفاعية للدولة أولاً والانخراط في اقتصاد المعرفة من خلال استقطاب أبرز العقول العاملة في هذا المجال، حيث تضم المجموعة حالياً ما يناهز 13 ألف موظف.

إيدج
الصناعات الدفاعية
فيصل البناي
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