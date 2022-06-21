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«القيمة المضافة» يعيد توجيه 105 مليارات درهم للاقتصاد الوطني
«القيمة المضافة» يعيد توجيه 105 مليارات درهم للاقتصاد الوطني
22 يونيو 2022 01:46

أبوظبي (وام) 

نجح برنامج القيمة المحلية المضافة، منذ إطلاقه عام 2018 وحتى الآن، في إعادة توجيه 105 مليارات درهم إلى الاقتصاد الوطني، حسب علي أحمد فولاذي، نائب رئيس أول تميز مشتريات المجموعة والقيمة المحلية المضافة في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».
وأضاف في تصريحات، على هامش منتدى «اصنع في الإمارات» أمس، أن البرنامج يستهدف إعادة توجيه 160 مليار درهم كجزء من الخطة الرأس مالية لـ «أدنوك» خلال السنوات المقبلة. ويعمل برنامج القيمة المحلية المضافة على ضمان إعادة توجيه جزء كبير من إنفاق أدنوك على العقود والمناقصات إلى الاقتصاد المحلي، وتعزيز المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي في الدولة، إضافة إلى خلق المزيد من الفرص للقطاع الخاص.

القيمة المضافة
شركة بترول أبوظبي الوطنية
أدنوك
الاقتصاد الوطني
الإمارات
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