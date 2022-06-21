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24 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
متعاملون في سوق دبي المالي (الاتحاد)
22 يونيو 2022 01:46

أبوظبي (وام)

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، محققة أكبر وتيرة مكاسب يومية خلال 3 أسابيع، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 24 مليار درهم، وسط عمليات شرائية طالت غالبية الأسهم مع بلوغها مستويات سعرية جاذبة. وقفزت القيمة السوقية للأسواق من 2.49 تريليون درهم في ختام أمس الأول، إلى 2.51 تريليون درهم موزعة بواقع 1.98 تريليون لسوق أبوظبي للأوراق المالية و534.5 مليار درهم لسوق دبي المالي. ووصلت سيولة الأسهم المحلية بنهاية التداولات لأكثر من 1.53 مليار درهم بعد التداول على نحو 256.9 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 12997 صفقة. وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 1.34%، وهي أكبر وتيرة مكاسب في يوم واحد منذ نهاية شهر مايو الماضي، ليغلق عند 9417.76 نقطة، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع البنوك والعقار والاتصالات. وصعد سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.17% ليغلق عند 19.04 درهم متصدراً المرتبة الثانية في قائمة النشاط من القيمة بأكثر من 240.4 مليون درهم، فيما زاد «الدار العقارية» بنحو 2.64% إلى 4.67 درهم بسيولة 63.2 مليون درهم. وقفز سهم «اتصالات» بنسبة 3.95% بالتزامن مع الإعلان عن الهوية المؤسسية المحدثة لـ«اتصالات الإمارات» تحت العلامة التجارية «اتصالات من &e». 
وتصدر «العالمية القابضة» النشاط بعدما استقطب سيولة بنحو 380.1 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.04% عند مستوي 280.9 درهم، فيما كان «ملتيبلاي» الأنشط بالحجم بنحو 47.3 مليون سهم وأغلق عند 1.81 درهم. وزاد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.68% تعادل 54 نقطة، ليغلق عند 3264.31 نقطة، مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع البنوك والعقار، مع صعود «إعمار العقارية» بنسبة 2.12% إلى 5.28 درهم، و«دبي الإسلامي» 2.3% إلى 5.77 درهم و«الإمارات دبي الوطني» 1.88% إلى 13.55 درهم. ونشطت التداولات أيضاً على سهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بسيولة 23.6 مليون درهم ليغلق مستقراً عند 2.55 درهم، وكذلك سهم «سوق دبي المالي» مستقطباً 17.3 مليون درهم وارتفع بنسبة 2.85%، فيما زاد «إعمار للتطوير» بنحو 2.58%.

الأسهم المحلية
الإمارات
سوق دبي المالي
بنك أبوظبي الأول
الدار العقارية
اتصالات
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