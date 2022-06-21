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«ائتمان الصادرات» الإماراتية والإسرائيلية تقدمان ضمانات تمويل مشروع صحي بغانا
مجسم المشروع (من المصدر)
22 يونيو 2022 01:46

دبي (الاتحاد)

وقعت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، اتفاقية تعاون مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية لتقديم ضمانات للبنك الممول لمشروع الرعاية الصحية الغاني الذي تبلغ قيمته 540 مليون درهم (140 مليون يورو)، لبناء أربعة مستشفيات وأول مرفق تخزين طبي مركزي في جمهورية غانا.
وقع الاتفاقية في تل أبيب مؤخراً كل من ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ونسيم بن إيلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية. 
وتجمع هذه الاتفاقية بين وكالتي ائتمان الصادرات في كل من الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والهندسة في غانا، وشركة متخصصة في إنشاءات الرعاية الصحية، وبنك تجاري. كما أنها تمهد الطريق لمزيد من الشراكات الاقتصادية والتجارية، وخصوصاً أن الدولتين أبرمتا، في وقت سابق، اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة الهادفة إلى مضاعفة التجارة والاستثمار بينهما.
وقد أوكلت وزارة الصحة بجمهورية غانا لشركة التنمية والبناء المحدودة، وهي شركة هندسية وإنشائية رائدة في إسرائيل ولها مقر في دولة الإمارات، مهمة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، مما سيعزز توفير سهولة الوصول إلى المرافق الطبية المتقدمة لآلاف من المواطنين الغانيين.

الاتحاد لائتمان الصادرات
غانا
الإمارات
إسرائيل
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