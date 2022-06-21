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«أبوظبي للاستثمار» و«القابضة» يوقعان «إعلان الرباط»
خلال توقيع إعلان الرباط (من المصدر)
22 يونيو 2022 01:46

الرباط (الاتحاد)

وقع كل من جهاز أبوظبي للاستثمار، و«القابضة» ADQ، «إعلان الرباط» على هامش النسخة الأولى من «منتدى المستثمرين السياديين في أفريقيا» الذي تنظمه شركة «إثمار كابيتال»، صندوق الاستثمار الاستراتيجي السيادي المغربي. ويؤكد الإعلان دور المنتدى كمحفز رئيسي لفرص الاستثمار القابلة للتمويل.
وجمع هذا المنتدى نخبة من صناديق الثروات السيادية في المنطقة لمناقشة المشاريع التنموية الطموحة ودفع عجلة جهود التحول الجارية وتعزيز العلاقات بين الدول الأفريقية.
وانعقد المنتدى في العاصمة المغربية الرباط، تحت رعاية الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية، ونجح بوضع أسس متينة لتحسين علاقات التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، سعياً لتشكيل منظومة شراكات ضمن مجالات عدة تدفع بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي في القارة الأفريقية قدماً نحو آفاق أكثر رحابة.
وشاركت جميع صناديق الثروات السيادية الأفريقية الرئيسية في المنتدى، ووقعت مذكرة تفاهم لتفعيل الحوارات المستمرة والبناءة وإرساء دعائم متينة تقوم عليها مشاريع مبتكرة تدعم مساعي التحول الجارية وتعود بفوائد ملموسة على الجميع.
وأعرب كل من جهاز أبوظبي للاستثمار، و«القابضة» ADQ، والهيئة العامة للاستثمار عن ثقتهم العالية بإطار العمل المتكامل للمنتدى والذي يكفل خلق الفرص الاستثمارية المجدية التي تلبي تطلعات المستثمرين العالميين.

جهاز أبوظبي للاستثمار
القابضة العامة
أفريقيا
منتدى المستثمرين
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